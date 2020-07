Mannheim. (dpa) Aus Sicht des SV Waldhof sollten die Zweitvertretungen von Profiklubs auch künftig nicht in die 2. Liga aufsteigen dürfen. Zuvor hatte Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer eine Diskussion angeregt, da seine zweite Mannschaft als Erster der 3. Liga aufgrund der Regularien nicht aufsteigen konnte. Die Mannheimer halten diese Regel für richtig.

"Sollte man Zweitvertretungen in der 2. Liga zulassen, werden die Investitionen in diese Teams in der Regionalliga und 3. Liga steigen, da man sie gerne in der 2. Liga platzieren möchte", sagte Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp: "Dies kann nicht im Interesse der Liga, der Spannung und des sportlichen Wettbewerbs sein." Die Aufstiegsmöglichkeit für Traditionsvereine an der Schwelle zum Profifußball würde "ungleich schwerer werden."

Hainer hatte die Frage gestellt, warum nicht zwei Teams eines Klubs in Liga eins und zwei spielen könnten. Kompp findet, dass im Profifußball "so viele Städte und Regionen wie möglich in Deutschland abgebildet" sein sollten. "Die Attraktivität für die Ligen im Hinblick auf Zuschauerzahlen würde sinken", so der 37-Jährige: "Man muss sich fragen, ob man mit der Zweitvertretung Geld verdienen möchte oder diese zur Talentförderung dienen soll."