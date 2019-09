Von Ronny Ding

Düsseldorf. Die Reise nach Düsseldorf hat sich für den SV Waldhof gelohnt. Beim KFC Uerdingen gelang am Montagabend zum Abschluss des Spieltages ein in dieser Höhe nicht unbedingt erwarteter 3:0 (0:0)-Auswärtssieg. In der ersten Halbzeit war das Niveau eher bescheiden, Stimmung wollte in der ziemlich leeren Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena nicht aufkommen. Die Schlachtenbummler des SVW hatten keine Mühe, sich Gehör zu verschaffen. Die ersatzgeschwächten Mannheimer waren erst einmal darauf bedacht, hinten sicher zu stehen.

Dies gelang auch, im Spiel nach vorne brachten die Blauschwarzen dafür aber auch nichts zustande. Mitte der Halbzeit ereilte Trainer Bernhard Trares auch noch eine Hiobsbotschaft. Mit Kapitän Kevin Conrad musste er aufgrund einer Knöchelverletzung einen weiteren Spieler ersetzen, Marcel Hofrath übernahm seine Position.

Die besten Bilder von Uerdingen gegen Waldhof





























Das 0:0 zur Pause war leistungsgerecht. "Die erste Halbzeit war ein Abtasten, die zweite ging dann klar an uns", analysierte Trares. Und diese begann mit einem Paukenschlag. Maurice Deville stand auf der rechten Seite frei und nach dem Motto: Weißt du nicht, wohin mit dem Ball, dann schieße einfach", versenkte der luxemburgische Nationalspieler den Ball in den Winkel.

Mit diesem 0:1 (48.) nahm das Spiel nun deutlich an Fahrt auf. Plötzlich ging es von beiden Seiten mit viel Tempo in Richtung des gegnerischen Strafraums und beide Teams kreierten Chancen. Glück hatten die Gäste nach 64 Minuten, Torwart Timo Königsmann lenkte den Kopfball von Tom Boere gerade noch an den Pfosten.

Waldhof blieb unbeeindruckt und setzte stark vorgetragene Angriffe dagegen. Jan-Hendrik Marx (74.), Michael Schultz (77.) und Dorian Diring (79.), scheiterten zunächst an Schlussmann Lukas Königshofer, der nächste Angriff saß dann jedoch. Arianit Ferati überlistete den Keeper mit einem gefühlvollen Heber aus rund 20 Metern zum 0:2 (82.). Das Sahnehäubchen gelang Marco Schuster mit dem 0:3 (90.).

"Der Trainer hat uns in der Halbzeit noch auf ein, zwei Sachen aufmerksam gemacht. Vor allem wo für uns die Räume sind, und die haben wir dann für unser Spiel auch gefunden", meinte Schuster nach dem Abpfiff. "Die Niederlage in der vergangenen Woche gegen Würzburg hat uns etwas sensibilisiert", fuhr Schuster fort, "der Trainer hat uns aufgezeigt, dass wir unsere volle Leistung bringen müssen, um Spiele zu gewinnen."

KFC Uerdingen: Königshofer - Bittroff, Lukimya, Kirchhoff (34. Konrad), Mborn (60. Evina) - Pflücke (60. Gündüz), Großkreutz, Rodriguez, Barry - Boere, Rodriguez

SV Waldhof: Königsmann - Marx, Schultz, Seegert, Conrad (32. Hofrath) - Christiansen, Schuster - Deville, Diring, Ferati (86. Flick) - Koffi (72. Celik)

Schiedsrichter: Sather (Grimma); Zuschauer: 3409; Tore: 0:1 Deville (48.), 0:2 Ferati (82.), 0:3 Schuster (90.)