Mannheim. (dpa) Der SV Waldhof Mannheim hat den erneuten Sprung auf den Aufstiegs-Relegationsplatz in der 3. Fußball-Liga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares kam am 22. Spieltag nicht über ein 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Magdeburg hinaus. Valmir Sulejmani hatte die Mannheimer am Sonntag in der 53. Minute in Führung geschossen, Sören Bertram (90.+1) glich in der Nachspielzeit aus. Mit 37 Punkten steht der SVW auf Tabellenrang vier, zwei Zähler hinter dem Dritten SpVgg Unterhaching.

Die besten Bilder von Mannheim gegen Magdeburg