Von Daniel Hund

Mannheim. Der Mannschaftsbus stand schon bereit, hatte schon alles an Bord, was man als Fußball-Profi eben so braucht – letztlich wurde der Auswärtstrip des SV Waldhof zum Halleschen FC dann aber doch noch gecancelt. Im Rahmen der regelmäßigen Covid-19-Testungen ergab sich beim HFC ein positiver Befund bei einem Mitglied des Funktionsteams. Das zuständige Gesundheitsamt hat daraufhin für die komplette Mannschaft des HFC eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Es ist bereits das dritte Auswärtsspiel des SVW, das ausfällt. Aufgrund der zuletzt schwachen Leistungen, die vor allem mit dem großen Verletzungspech zusammenhingen, kommt diese Absage aber vielleicht gerade recht!? Denkste: Nach RNZ-Infos war die Mannschaft heiß, stand zum Zeitpunkt der Absage noch am Alsenweg auf dem Trainingsplatz und wollte mit einer Jetzt-erst-recht-Mentalität in Halle zum Befreiungsschlag ansetzen.

Wie auch immer, jetzt heißt es Akkus aufladen. Am Wochenende stehen noch zwei Trainingseinheiten an, danach ist Weihnachten. Beine hochlegen, Geschenke auspacken, einfach mal auf andere Gedanken kommen.

Ab dem 28. Dezember ist dann wieder Vollgas angesagt, um im neuen Jahr für positivere Schlagzeilen sorgen zu können. Läuft alles nach Plan, werden dann über kurz oder lang auch die Langzeitverletzten Dorian Diring, Marco Schuster und Anthony Roczen in den Kader zurückkehren.