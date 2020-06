Mannheim. (dpa-lsw) Der SV Waldhof Mannheim rechnet sich in der 3. Fußball-Liga auch nach drei sieglosen Partien weiterhin Chancen auf den Aufstieg aus. "Der Glaube geht nie verloren, alles ist möglich", sagte Trainer Bernhard Trares vor dem Heimspiel am Samstag (14.00 Uhr) gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Am Mittwochabend war sein Team nicht über ein 0:0 bei der SpVgg Unterhaching hinausgekommen.

Die Waldhöfer liegen fünf Spieltage vor dem Saisonende auf dem siebten Tabellenplatz und haben einen Rückstand von vier Zählern auf einen Aufstiegsrang. Die Mannheimer müssen gegen Aspach gewinnen, um weiterhin den Kontakt zu halten.

Gegen den Tabellenvorletzten hofft Trares auf die Rückkehr von Maurice Deville, der eine Risswunde am rechten Fuß hat. Großaspach benötigt einen Sieg, um weiterhin theoretische Chancen auf den Klassenerhalt zu haben.