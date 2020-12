Von Daniel Hund

Mannheim. Beim SV Waldhof blickt man mit gemischten Gefühlen auf die bisherige Drittliga-Saison zurück. Nach einigen Fußball-Festen lief in den letzten beiden Spielen kaum noch etwas zusammen. Das 0:5 bei 1860 München und das 1:4 gegen Unterhaching waren schwer zu verdauen. Die RNZ sprach mit Jochen Kientz, 48, dem Sportlichen Leiter, des SVW.

Jochen Kientz, das Spiel beim Halleschen FC ist wegen eines Corona-Falls im Funktionsteam des Gegners ausgefallen. Kam dem SV Waldhof, der selbst viele verletzte Spieler zu beklagen hat, das vielleicht sogar entgegen?

Nein. Die Jungs hatten Lust zu spielen. Sie waren gut darauf. Sie wollten die letzten drei Spiele, in denen es nicht so gut gelaufen ist, vergessen machen. Trotzdem war die Verletztenliste bei uns natürlich lang. Auch Arianit Ferati wäre noch ausgefallen. Die Folge ist aber, dass uns drei Englische Wochen im Januar drohen. Da wird die Belastung wieder sehr hoch sein.

Wie fällt Ihr Fazit der bisherigen Saison aus?

Leider ist es nun mal so, dass von vielen nur die letzten Spiele gesehen werden. Aber wenn man die ganze Saison bislang sieht, war eben nicht alles schlecht. Im Gegenteil: Wir haben viele kleine und richtige Schritte gemacht. Unsere Mannschaft ist noch sehr jung, dennoch hatten wir natürlich gehofft, dass wir die Runde stabil durchspielen können. In den letzten beiden Spielen hat das nicht geklappt. Bei 1860 München waren wir total von der Rolle. Nach so einer kurzen Sommerpause fehlt eben irgendwann auch mal die Frische im Kopf. Ich finde, dass wir uns bis auf die letzten 14 Tage sehr gut präsentiert haben. Erschwerend kam in dieser Phase hinzu, dass Spieler aus Verletzungen zurückkamen und trotz einer Englischen Woche direkt wieder voll da sein mussten. Beispielsweise ein Onur Ünlicifici, der zuvor wegen zweier Faserrisse fünf Wochen pausiert hatte.

Trotzdem wurden in Fankreisen zuletzt Stimmen laut, die Trainer Patrick Glöckner in Frage gestellt haben.

Bei mir wird er nicht in Frage gestellt. Patrick macht einen brutal guten Job. Natürlich muss man schauen, dass man hinten besser steht als zuletzt. Aber das hat er ja auch selbst schon angesprochen. Mit Kampf und Leidenschaft, den Waldhof-Tugenden, müssen wir da dagegenhalten. Im Fußball wird die Trainerfrage leider immer ganz schnell gestellt. Gerade in unserem Fall ist das eine Frechheit, respektlos und eben auch völlig unsachlich. Nach den Spielen weiß ohnehin immer jeder alles besser. Nach unseren Siegen gegen Ingolstadt, Saarbrücken und Magdeburg haben alle davon geschwärmt, was wir für einen geilen Fußball spielen und jetzt soll plötzlich alles schlecht sein?

Das Verletzungspech ist groß. Wenn dann noch zwei Spieler wie ein Max Christiansen und ein Jesper Verlaat gleichzeitig ausfallen, ist das kaum zu kompensieren, oder?

Wenn sonst alle anderen fit sind, geht das schon. Beide sind natürlich ganz wichtige Säulen für uns. Man darf jedoch auch nicht vergessen, dass uns ein Marco Schuster oder ein Dorian Diring bereits die ganze Saison fehlen. Damit hatten wir nicht gerechnet. Auch ein Jan-Hendrik Marx fehlt nun schon länger. Gleichzeitig wussten wir, dass das zweite Jahr in der Dritten Liga unheimlich schwer werden würde, lassen uns aber nicht unterkriegen und werden das Bestmögliche für den Verein rausholen.

Schuster und Diring trainieren wieder und dürften genau wie Verlaat und Christiansen im Januar in den Kader zurückkehren. Eigentlich kann es dann nur aufwärts gehen.

Sie werden uns sicher sehr guttun. Doch wir müssen vorsichtig sein und sie behutsam aufbauen. Denn für drei Englische Wochen am Stück sind sie dann sicher noch nicht bereit.

Eine Saison während der Corona-Krise zu planen ist sicher schwierig.

Natürlich. Man muss ständig umplanen. Am 13. Januar holen wir nun unser Spiel in Lübeck nach, bereits am Wochenende darauf müssen wir dann schon wieder in Uerdingen ran. Das ist eine brutale Belastung. Alle drei Partien, die wir wegen Corona nachholen müssen bzw. mussten, sind komischerweise Auswärtsspiele. Bei unserem DFB-Pokalspiel gegen den SC Freiburg im September konnten Verlaat und Christiansen wegen eines positiven Corona-Tests auch nicht mitspielen. Wir haben sie in Quarantäne geschickt und sind trotzdem angetreten.

Im Winter könnte man personell nochmals nachlegen. Ist da etwas geplant, oder fühlt man sich mit den ganzen Rückkehrern gut genug aufgestellt?

Wenn man wüsste, dass alle Rückkehrer gleich wieder voll einsteigen können, wären wir sehr gut aufgestellt. Aber da muss man leider abwarten. Deshalb schauen wir natürlich, was sich so auf dem Transfermarkt tut. Das tun wir aber ohnehin immer. Dennoch kann es durchaus sein, dass sich im Winter noch etwas bei uns tun wird.

Die Familie Beetz hat neben ihrem ohnehin schon großen finanziellen Engagement nun nochmals 100.000 Euro für das Nachwuchs-Leistungszentrum gespendet. Es ist wichtig solche Unterstützer zu haben, oder?

Natürlich. Das ist bemerkenswert. Die Familie Beetz hatte von Anfang an gesagt, dass es ihr auch um die Jugend des SV Waldhof geht und wie man sieht, hält sie ihr Wort. Wir, also die Mannschaft und alle drumherum, danken allen unseren Unterstützern, dass sie uns auch in dieser schweren Zeit so zur Seite stehen. Wir müssen alle an einem Strang ziehen und brauchen die gesamte Unterstützung.