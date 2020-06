Von Ronald Ding

Mannheim. Die "Kleinen" eifern den "Großen" nach. Die Spieler des FC Bayern München II sind derzeit die Überflieger der 3. Fußball-Liga. Mit der Empfehlung von neun Siegen aus den letzten elf Spielen katapultierten sich die Talente aus der Isar-Metropole auf den zweiten Tabellenplatz.

Ausgerechnet in dieser Phase muss nun der SV Waldhof zur ungewohnten Zeit am Sonntag um 17 Uhr im Carl-Benz-Stadion gegen das Team von Trainer Sebastian Hoeneß antreten. "Bayern München hat die stärkste zweite Mannschaft, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Sie sind handlungsschnell und machen keine taktischen Fehler. Die individuelle Qualität ist hervorragend, aber ich halte sie trotzdem für schlagbar", lobt Waldhof-Trainer Bernhard Trares den Gegner und macht sich im gleichen Atemzug Mut.

Der Bensheimer erinnert sich an das Hinspiel. Bis zur Nachspielzeit hielten die Mannheimer eine 2:1-Führung in Unterzahl, ehe ausgerechnet der Ex-Waldhöfer Timo Kern mit seinem Ausgleich doch noch einen Punkt für die Bayern rettete. Nur um die Punkte geht es für Bayern II auch am Sonntag, einen Aufstiegsplatz können die Münchner dem SV Waldhof am Ende nicht wegnehmen, da die zweiten Mannschaften nicht aufstiegsberechtigt sind.

Mit Kwasi Okyere Wriedt stellen die Bayern den treffsichersten Schützen der Liga. Der 25-jährige Deutsch-Ghanaer, der 19 Saisontreffer erzielt hat, wird zur neuen Saison in die holländische Ehrendivision zu Willem II Tilburg wechseln. Da schmerzt der Ausfall von Waldhofs Innenverteidiger Michael Schultz, der genau wie Arianit Ferati aufgrund seiner fünften gelben Karte gesperrt ist. Für Schultz wird Kevin Conrad auflaufen, da legte sich Trares bereits fest. Darüber hinaus stellt sich der Rest der Mannschaft fast von selbst auf. "Es gibt noch zwei, drei Varianten, wie wir spielen können, aber viel Auswahl haben wir nicht mehr", muss Trares beim Blick auf die lange Verletztenliste zugeben."

Mit Maurice Deville, Marcel Seegert, Max Christiansen und Valmir Sulejmani fehlen dem SVW neben den gelbgesperrten Akteuren seit dem Re-Start nicht weniger als vier weitere Stammkräfte. Schlechte Aussichten also für die Blauschwarzen, nach der 0:3-Niederlage beim Halleschen FC am Dienstag in die Erfolgsspur zurück zu finden. Doch zumindest bei Mohamed Gouaida gab es halbwegs gute Neuigkeiten. Statt des befürchteten Bänderrisses erlitt der Ex-Sandhäuser im letzten Auswärtsspiel nur eine starke Prellung. Trares hofft, ihn am Sonntag wieder aufbieten zu können.

Unterdessen hat der DFB auch die letzten vier Spieltage der Saison zeitgenau terminiert: Mittwoch, 24. Juni, 20.30 Uhr: FC Ingolstadt - SVW; Samstag, 27. Juni, 14 Uhr: SVW gegen Preußen Münster; Mittwoch, 1. Juli, 19 Uhr: Eintracht Braunschweig - SVW; Samstag, 4. Juli, 14 Uhr: SVW gegen FSV Zwickau.