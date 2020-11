Von Daniel Hund

Mannheim. "Komm Hofi, das ist deiner." Patrick Glöckner lachte, als er das sagte. Richtig gut gelaunt war er da schon, der Trainer des SV Waldhof. So, als hätte er sein Feierabend-Bierchen bereits in der Hand. Warum, war oben an der Anzeigentafel des Carl-Benz-Stadions abzulesen: Waldhof 4, Magdeburg 2. 92 Minuten waren da bereits gespielt, der so wichtige erste Heimsieg längst eingefahren.

Doch einen hatten die Blau-Schwarzen ja noch. Marcel Hofrath stemmte die Arme in die Hüfte und wartete auf den letzten Schuss: Einen Freistoß aus halbrechter Position, gut 25 Meter vor dem Tor.

Wie gemalt also für einen Linksfuß. Und wenn der Trainer schon so lieb bittet, lässt sich ein Hofrath nicht lumpen. Kurzer Blick, perfekte Schuss-Haltung: Waldhofs Nummer 31 packte einen Kunstschuss aus, zwirbelte den Ball über die Mauer zum 5:2 (2:2)-Endstand in den rechten Winkel.

Kaum eingeschlagen, ging Hofrath in die Knie, reckte beide Zeigefinger in Richtung Himmel und blickte wie versteinert nach oben. Für ihn war’s ein ganz besonderer Moment. Mit viel Herzschmerz. Der Außenverteidiger hat seinen Vater verloren. Er starb an Corona. "Das Tor bedeutet mir sehr viel", sagt er mit belegter Stimme, "dieser Gruß ging an meinen Papa, der jetzt meine Spiele von oben sieht."

Sein Traumtor passte zum Ergebnis. Alle träumten im Vorfeld den gleichen Traum: Den vom ersten Heimsieg, vom Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Dementsprechend groß war die Erleichterung. Glöckner lächelte viel, grinste erst in die TV-Kameras, dann vom Pressepodium herunter. "Dieser zweite Sieg war längst überfällig", sagte er.

Und verdient. Waldhof spielte nach vorne, war mutig, bissig und ganz wichtig: starb diesmal nicht in Schönheit. Fünf Tore sind eine Ansage. Wenngleich sich die Gäste nicht hätten beschweren können, wenn sie mit acht Gegentreffern auf die Heimreise geschickt worden wären. Die Chancen dazu waren da, aber auch auf der anderen Seite. Von einem blau-schwarzen Bollwerk waren die Waldhof-Buben weit entfernt. Sie wackelten und wankten.

Ob’s mit der Systemumstellung zusammenhing? Gut möglich. Glöckner switchte auf eine Dreierkette um, schickte Jesper Verlaat und Marcel Seegert erstmals zusammen ins Zentrum. "Da Marcel logischerweise noch nicht bei hundert Prozent sein kann, wollten wir ihm einen Backup zur Seite stellen. Ein kompaktes Zentrum war uns ganz wichtig", plaudert Glöckner aus dem Taktik-Kästchen. Erschwerend kam hinzu, dass auch Außenverteidiger Jan-Hendrik Marx wegen Problemen an der Patellasehne pausieren musste.

Es ging gut los. Elfte Minute: Gewühl im Magdeburger Strafraum, Verlaat spritzte dazwischen, behielt den Durchblick und stocherte den Ball zum 1:0 über die Linie. Sicherheit hätte das bringen können. Brachte es aber nicht: Raphael Obermair nutzte eine Mannheimer Tiefschlafphase zum 1:1 (25.). Dominik Martinovic legte per Kopf postwendend das 2:1 nach (28.). Mit einer Führung in die Pause? Denkste: In der 41. Minute stolperte Kapitän Marcel Seegert einen Ball unglücklich ins eigene Netz. Fürs Happy End sorgten schließlich Joseph Boyamba (72.), Gillian Jurcher (87.) und Freistoß-Held Hofrath (93.).

Jurchers 4:2 war die Entscheidung. Den Last-Minute-Transfer von Sportchef Jochen Kientz freute das sehr: "Mir bedeutet es viel, wenn ich der Mannschaft helfen kann."

Ein paar Minuten zuvor hätte er schon mal helfen können. Auch da war er frei, auch da hatten die Kollegen den Torschrei auf den Lippen. Doch den vertändelte der gelernte Neuner noch. Später nahm er es mit Humor: "Den Zweiten musste ich machen, denn ich hatte Angst, dass die anderen mir sonst den Kopf abreißen."

Waldhof: Bartels - Verlaat, Seegert (80. Gohlke), Hofrath - Christiansen, Donkor, Saghiri, Costly, Ferati (90. dos Santos) - Boyamba, Martinovic (72. Jurcher)

Magdeburg: Behrens - Ernst (64. Bittroff), Tobias Müller, Koglin, Burger - Luka Sliskovic (58. Steininger), Jacobsen, Andreas Müller, Obermair - Franzke (77. Brünker), Beck

Schiedsrichter: Martin Speckner (Schloßbach); Tore: 1:0 Verlaat (11.), 1:1 Obermair (25.), 2:1 Martinovic (28.), 2:2 Seegert (41. Eigentor), 3:2 Boyamba (72.), 4:2 Jurcher (87.), 5:2 Hofrath (90.+3); Zuschauer: keine