Mannheim. (rodi/dh) Gute Nachrichten für Patrick Glöckner. Bezüglich der Personalie Marcel Seegert gab es für den neuen Cheftrainer des SV Waldhof vor dem offiziellen Trainingsauftakt am kommenden Montag Entwarnung.

Der Innenverteidiger der Mannheimer kam nach der Corona-Pause im Aufstiegsrennen aufgrund einer Verletzung am Schambein nur noch zu einem Kurzeinsatz. In der Sommerpause hat er seine Verletzung jedoch auskurieren können. "Es war die gleiche Verletzung, die meinen Bruder fast eineinhalb Jahre außer Gefecht gesetzt hat. Aufgrund seiner Erfahrungen konnten wir bei mir die richtige Behandlung wählen. Jetzt bin ich wieder fit", sagte der 26-Jährige. Seegert war bei Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in Behandlung.

Weniger erfreulich: Auch Florian Flick und Gianluca Korte werden den SV Waldhof verlassen. Korte hat einen Zweijahres-Vertrag bei Wehen Wiesbaden unterschrieben. Flick zieht es zum FC Schalke 04. Dort soll er in der U23 der Knappen Spielpraxis sammeln und sich im optimalen Fall für höhere Aufgaben empfehlen.