Von Daniel Hund

Mannheim. Was wurden im Carl-Benz-Stadion schon für Fußball-Feste gefeiert. Humba-Partys, die nicht enden wollten. Auf und abseits des Rasens lag man sich in den Armen. Am Samstag wurde auch gefeiert – aber anders. Heimlich, still und leise: Ohne Zuschauer, dafür mit drei Punkten im Waldhof-Sack. 2:1 (0:1) stand es nach 90 Drittliga-Minuten zwischen den Mannheimern und Viktoria Köln.

Und Bernhard Trares? Der lächelte, grinste erleichtert, war nach dem ersten Heimsieg seit dem 21. Dezember 2019 (4:3 gegen Chemnitz) aber nicht wunschlos glücklich: "Dieses Spiel hätte Zuschauer verdient gehabt", sagte der Waldhof-Trainer, "sie wären voll auf ihre Kosten gekommen."

Was er meinte? Na, diesen offenen Schlagabtausch, den sich beide lieferten. Es ging hin und her, vor und zurück, immer wieder mit Vollgas in Richtung der Sechzehner. Am Anfang war viel Waldhof-Dusel im Spiel: Vor der Pause knallten die Kölner den Ball zweimal an den Pfosten. Ganz nah dran waren sie da an der Führung.

In der 36. Minute fiel sie dann auch: Ansehnliche Ballstafette, Sven Kreyer stoppt den Ball, schaut kurz hoch und schiebt ihn von der Strafraum-Grenze ins lange Eck. Der Rückstand ging für Trares in Ordnung: "Köln war vor der Pause spritziger, einfach einen Tick besser."

Doch abschreiben darf man die Blau-Schwarzen nie. Zurückschlagen ist ihre Spezialität. Nach dem Wechsel war plötzlich alles anders. Waldhof drückte, Waldhof presste, Waldhof dominierte – brannte ein Offensiv-Feuerwerk ab. Mit tollen Pässen und beherzten Zweikämpfen. Tja, und dann hat man da noch einen im Kader, der für seine Haken und die enge Ballführung bekannt ist: Gianluca Korte. Der 1,77-m-Mann war im verregneten Mannheimer Fußball-Tempel am Ende der Größte.

Spiel gedreht: Die Waldhof-Buben feiern den 2:1-Siegtreffer von Gianluca Korte überschwänglich. Foto: vaf

Sein erster Streich: Ecke Arianit Ferati, zu kurze Kopfball-Abwehr, Volley-Knaller Korte – 1:1 (47.). Der zweite: Mete Celik zirkelt den Ball von links flach an den Fünfmeter-Raum, Korte hämmert ihn an die Querlatte, von dort springt er an den Rücken von Viktoria-Keeper Sebastian Patzler und trudelt über die Linie. Ein Billard-Tor, das letztlich als Eigentor gewertet wurde. Korte war’s egal: "Ich bin froh, dass ich dazu beitragen konnte, dass wir gewonnen haben", sagte der Matchwinner und lächelte: "Auch wenn es am Ende kein Doppelpack war."

Drei Punkte sind drei Punkte – und die stehen dem SVW gut zu Gesicht. Sie halten ihn im Aufstiegsrennen. Wobei man das Wort Aufstieg noch immer nicht so gerne hört am Alsenweg. Jeder träumt von ihm, aber darüber reden? Muss nicht sein, das Thema Zweite Liga wird gerne umdribbelt.

Fakt ist: Die Ausgangslage ist sehr gut. Selbst das Fehlen etlicher Stammspieler scheint für Taktikfuchs Trares kein Problem zu sein. Egal, wen er auch aufs Rasen-Rechteck schickt, er fügt sich nahtlos ins System ein. Ein Florian Flick, 19, zum Beispiel. Das Eigengewächs kickt seit 2014 am Alsenweg, damals kam der Defensivmann für die U 15, jetzt steht er als Sechser in der Dritten Liga seinen Mann. In Rostock und gegen Köln spielte er durch, grätschte, köpfte, stopfte Löcher. Genau diese Geschichten sind es, die Michael Schultz imponieren. Der Abwehr-Haudegen der Mannheimer: "Wie wir mit dem Verletzungspech umgehen, das ist schon Wahnsinn. Ich bin stolz, ein Teil dieser Mannschaft zu sein."

Zusammen wollen sie auch am Dienstag ab 20.30 Uhr wieder etwas reißen. Es geht zum Halleschen FC. War da nicht was im Hinspiel? Da war sogar richtig viel, aber wenig Gutes aus Waldhof-Sicht. Mit 0:4 wurde man daheim abgeschossen. Umso erstaunlicher ist es, dass die Sachsen nun gegen den Abstieg kämpfen. Als 17. stehen sie mit dem Rücken zur Wand. Der letzte Sieg gelang am 30. November – ein 1:0 gegen Duisburg.

Seitdem setzte es elf Pleiten und reichte zweimal zu einem Remis. Zuletzt kassierte man ein 1:5 in Zwickau. Trares warnt trotzdem: "Halle hat eine fantastische Vorrunde gespielt, ich kann nicht verstehen, warum sie so eingebrochen sind."

Mannheim: Königsmann - Marx (74. Just), Schultz, Gohlke, Hofrath - Flick, Schuster - Ferati (74. Celik), Gouaida (59. Deville), Gian-Luca Korte (88. dos Santos) - Bouziane (59. Koffi).

Köln: Patzler - Koronkiewicz, Lanius, Hajrovic (46. Willers) - Holthaus, Saghiri (66. Gottschling) - Handle (74. Bunjaku), Wunderlich (74. Holzweiler), Klefisch - Kreyer, Tachie (66. Ristl).

Schiedsrichter: Alt (Illingen)

Tore: 0:1 Kreyer (36.), 1:1 Gian-Luca Korte (47.), 2:1 Eigentor Patzler (84.).