Heidelberg. (dh) Es war das erste Testspiel des SV Waldhof - und darf deshalb nicht überbewertet werden. Schließlich kann nach einer so kurzen Vorbereitungszeit noch nicht alles passen. Das Problem: Beim 4:2 der Buwe beim Oberligisten Neckarsulmer SU war auch in Sachen Einsatzwille viel Luft nach oben. SVW-Trainer Patrick Glöckner schmeckte das nicht. Und das war nicht zu übersehen. Der 44-Jährige stand während der 90 Minuten mehrfach auf und wies auf die fehlende Körpersprache seiner Spieler hin. Sein Gesichtsausdruck sprach dabei Bände.

Testspieler Joan Campins, der in der Jugend beim ruhmreichen FC Barcelona am Ball war, wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Überzeugen konnte er als linker Außen-Verteidiger nicht. Ob er beim Waldhof einen Vertrag bekommt, bleibt abzuwarten. Nach Informationen der RNZ stehen seine Chancen derzeit nicht gut. Denn auch im Training soll er Patrick Glöckner noch nicht restlos überzeugt haben. Auch die sprachliche Barriere soll problematisch sein. Im Test gegen Neckarsulm war ihm bei einigen Aktionen die fehlende Spielpraxis anzumerken. Auf Campins angesprochen, sagte Glöckner nach dem Spiel folgendes: "Wir wollen Spieler, die uns stärker machen können. Er hat die letzte Woche am Training teilgenommen. Wir müssen uns jetzt intern austauschen, wie wir hier weiter verfahren." Oder anders formuliert: Will er sich künftig das Waldhof-Trikot überstreifen, muss wohl noch eine deutlich Steigerung her.

Wie auch immer: Glöckner wäre sicherlich froh, wenn er bald den einen oder anderen Neuzugang im Training begrüßen könnte. Dabei geht es nicht einmal nur darum, dass man sich einspielen muss. Sondern vor allem darum, dass es beim SVW aktuell keinen Konkurrenzkampf gibt.

Denn dann wäre sicher auch mehr Einsatzwille beim Test in Neckarsulm erkennbar gewesen.