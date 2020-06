Von Daniel Hund

Mannheim. Der Bus der Roten parkte direkt ums Eck. An Bord: Die Stars von morgen, die U23-Rasselbande des FC Bayern München. Und die reiste mit viel Selbstvertrauen ins Mannheimer Carl-Benz-Stadion. So, wie man sich eben fühlt, wenn man die Mannschaft der Stunde in der Dritten Liga ist – zuletzt zehn von zwölf möglichen Punkten geholt hat. Beim SV Waldhof wollten die Re-Start-Spezialisten am Sonntag noch einen weiteren Dreier oben drauf packen. Und das gelang. Die Mannheimer mussten sich mit 2:3 (1:3) geschlagen geben.

"Die Bayern haben in der ersten Halbzeit läuferisch und spielerisch ein fantastisches Spiel gemacht", sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares: "Nach dem Wechsel haben wir das System umgestellt, sind wir mehr Risiko gegangen und hätten das 3:3 noch verdient gehabt."

Auf der Bayern-Bank nahm ein gewisser Herr Hoeneß Platz. Nicht der Uli, der Sebastian, 38. Der Neffe der Manager-Legende und Sohn von Turban-Held und Kopfball-Ungeheuer Dieter. Und was er sah, dürfte ihm gefallen haben. Die Gäste übernahmen sofort das Kommando, zogen ein ansehnliches Kurzpass-Spiel auf, drückten aufs Tempo, belohnten sich aber nicht: Keine drei Minuten waren gespielt, da setzte Malik Tillman eine Volley-Abnahme aus acht Metern rechts neben den Pfosten.

Gianluca Korte machte es besser. Der Waldhöfer Wirbelwind schaute kurz hoch, nahm Maß und hämmerte den Ball mit dem linken Fuß aus 22 Metern in den Winkel (15.). Ein Sahne-Tor, eins zum Einrahmen. Aber vor allem eins aus dem Nichts.

Die Freude währte nur kurz. Denn dann kam der doppelte Tillman. Der 18-jährige U 19-Mann traf in der 20. Minute zum 1:1. Und weil’s so schön war, legte er zwei Minuten später noch einen Treffer nach. Beim ersten Streich sah Waldhof-Keeper Timo Königsmann nicht gut aus. Er verstolperte eine Rückgabe und schoss den gebürtigen Nürnberger im eigenen Fünfmeter-Raum an.

Spätestens als Christopher Richards in der 39. Minute das 1:3 nachlegte, schien klar zu sein: Hier und heute kann es für den SVW eigentlich nur noch um Ergebniskosmetik gehen. Die "Kleinen Bayern" spielten den Blau-Schwarzen Knoten in die Beine. Gerade die neuformierte Dreierkette um Kevin Conrad, Jan Christoph Just und Gerrit Gohlke wackelte immer wieder bedenklich.

Hintergrund Stimmen zum Spiel > Bernhard Trares, Waldhof-Trainer: "Es tut weh, dass wir jetzt zweimal drei Tore hintereinander bekommen haben. Dafür stehen wir eigentlich nicht. Die Saison geht jetzt noch ein paar Spiele und wir wollen noch das [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel > Bernhard Trares, Waldhof-Trainer: "Es tut weh, dass wir jetzt zweimal drei Tore hintereinander bekommen haben. Dafür stehen wir eigentlich nicht. Die Saison geht jetzt noch ein paar Spiele und wir wollen noch das Beste daraus machen." > Sebastian Hoeneß, Bayern-Trainer: "Wir haben heute zwei recht unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr Chancen hatte Waldhof." > Gianluca Korte, Waldhof-Torschütze: "Bayern war extrem effizient. Aber wir haben uns nicht unterkriegen lassen und hätten am Ende mehr herausholen können. Gegen Haching wird es sicher wieder ein sehr schweres Spiel." > Florian Flick, Waldhof-Torschütze: "Wir haben ihnen die ersten beiden Tore geschenkt. Nach der Halbzeit hatten wir gute Chancen. Mein Tor macht mich glücklich, ich hätte aber lieber einen Punkt oder einen Sieg geholt." (dh)

Wirkliche Alternativen hatte Trainer Bernhard Trares nicht. Diesmal stellte sich der Waldhof quasi von alleine auf. Neben den verletzten Stammkräften Dorian Diring, Valmir Sulejmani, Raffael Korte, Marcel Seegert, Maurice Deville und Max Christiansen kamen diesmal noch zwei gesperrte Spieler hinzu: Arianit Ferati und Michael Schultz sahen zuletzt beim 0:3 in Halle jeweils ihre fünfte Gelbe Karte.

Doch wenn der bisherige Saisonverlauf eines gezeigt hat, dann, dass man die Waldhöfer nie abschreiben darf. Und nach dem Wechsel zeigten sie mal wieder warum: Während der Gegner einen Gang runter schaltete, kämpfte sich die Trares-Elf zurück, hatte Riesen-Chancen durch Korte (46.) und den eingewechselten Jonas Weik (70.), ehe Youngster Florian Flick den Ball tatsächlich noch zum 2:3 über die Linie stocherte (73.).

Zu mehr reichte es nicht mehr.

Weiter geht es für den SV Waldhof am Mittwoch in Unterhaching. Anpfiff ist um 19 Uhr.

SV Waldhof: Königsmann - Just (46. Weik), Conrad, Gohlke - Marx, Flick , Schuster, G. Korte , Celik (46. Hofrath), Gouaida (88. Shala) - Bouziane (75. Koffi)

FC Bayern II: R. Hoffmann - Stanisic (73. Waidner) , Feldhahn , Richards , Welzmüller - Stiller , Will (77. Köhn), Zaiser (62. Kühn) , Kern (62. Musiala), Tillman (73. Booth)) - Jeong

Tore: 1:0 Gian-Luca Korte (15.), 1:1 Tillman (20.), 1:2 Tillman (22.), 1:3 Richards (40.), 2:3 Flick (73.); Schiedsrichter: Stegemann (Bonn).

Update: Sonntag, 14. Juni 2020, 20.29 Uhr

