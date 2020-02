Von Ronald Ding

München. Eintracht oder Zwietracht? Eine Boulevardzeitung berichtete von Streitigkeiten zwischen Waldhofs Sportlichem Leiter Jochen Kientz und Trainer Bernhard Trares bezüglich der Personalie Kevin Conrad. Der Vertrag des Mannschaftskapitäns läuft zum Saisonende aus und Kientz will den 29-jährigen Verteidiger offenbar nicht zu jedem Preis halten. Trares hingegen würde mit Conrad, seinen verlängerten Arm auf dem Platz, gerne weiterarbeiten. Trares wollte das Thema aber auch nicht zu hoch hängen. "Ich habe mit dem Sportlichen Leiter schon vor zwei Jahren gestritten als es um die Kaderplanung ging", erinnerte der Erfolgscoach an frühere Auseinandersetzungen mit seinem ehemaligen Mitspieler. Beide kennen und schätzen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit bei 1860 München. Stets ist man sich nach Meinungsverschiedenheiten am Ende dann doch noch einig geworden. Und die gemeinsame Arbeit war bisher erfolgreich. Der Drittligaaufsteiger liegt mit 38 Punkten und dem vierten Tabellenplatz über dem Soll und ist weiterhin auf Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen.

Bernhard Trares (Trainer SV Waldhof): "Es war ein Spiel zweier toller Mannschaften. Die Sechziger waren permanent gefährlich, aber ich fand die erste Halbzeit fast ausgeglichen. Nach der Pause hatten wir Glück beim Pfostentreffer. Beide Mannschaften haben sich stets bemüht, die Kontrolle über das Spiel zu bekommen. Michael Köllner (Trainer 1860 München): "Es ist traurig, dass wir verpasst haben, nach der Führung das 2:0 nachzulegen. Waldhof kann man bescheinigen, dass sie nicht zu Unrecht oben in der Tabelle stehen. Um sich vom Druck zu befreien, finden sie immer eine fußballerische Lösung." Jan-Hendrik Marx (Rechtsverteidiger SV Waldhof): "Wir können mit dem Punkt leben. Es war wichtig, dass wir nach dem Rückstand schnell zurückschlagen konnten." Marco Schuster (Mittelfeld SV Waldhof): "Wir haben den Gegner zu sehr eingeladen, zu seinen Torchancen zu kommen, da wir zu viele Bälle in den gefährlichen Räumen verloren haben. Der Punkt für uns schon etwas schmeichelhaft." rodi

Apropos 1860 München. Dort gastierte der SV Waldhof im Spitzenspiel am Samstag und erkämpfte sich ein 1:1 (0:0). Ob der Punktgewinn verdient oder eher glücklich war, darüber gingen die Meinungen etwas auseinander. Während die Mehrheit der 1500 mitgereisten Fans nach dem Abpfiff erst einmal tief durchatmete und die Glücksgöttin Fortuna auf ihrer Seite wähnten, sprach Trares dagegen von einem "gerechten Ergebnis", musste aber auch einräumen, "dass die Münchner ein paar klare Chancen mehr hatten."

Das Tor durch seinen eigenen Spieler Mounir Bouziane zum 1:1 (62.) war allerdings überragend erzielt. Am letzten Mittwoch feierte der Franzose seinen 29. Geburtstag und drei Tage später beschenkte er sich selbst. Er schnappte sich die Kugel und lief zielstrebig zur Sechzehnmeterlinie. Nach dem Doppelpass mit Mohamed Gouaida ließ er Löwen-Torwart Marco Hiller beim Abschluss keine Abwehrchance. Es war erst der zweite Torschuss des SVW in diesem Spiel und Waldhof hätte zu diesem Zeitpunkt schon höher zurückliegen können als nur mit 0:1.

Die Löwen, die die 0:4-Watschen aus dem Hinspiel vergessen machten wollten und entsprechend forsch zu Werke gingen, waren im Gegensatz zu den Kurpfälzern weniger effizient. Sascha Mölders scheiterte am Pfosten (49.). Einzig Noel Niemann konnte treffen. Das 1:0 (54.) war hochverdient. Nach dem schnellen Ausgleich der Gäste wurde es ein offener Schlagabtausch.

TSV 1860 München: Hiller - Willsch, Erdmann, Berzel, Klassen - Bekiroglu (76.Gebhardt), Lex (90.+1 Böhnlein), Wein, Dressel - Mölders, Niemann (69.Karger).

SV Waldhof: Königsmann - Marx, Schultz, Conrad, Seegert - Christiansen, Schuster - Sulejmani (88.Koffi), Gouaida, G. Korte (74.Ferati) - Bouziane (76.Deville)

Schiedsrichter: Winkmann (Kerken); Zuschauer: 15.000 (ausverkauft); Tore: 1:0 Niemann (54.), 1:1 Bouziane (62.).