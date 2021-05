Von Daniel Hund

Verl. Wer es sich am Samstagmittag auf der heimischen Couch bei Chips und Cola gemütlich gemacht hat, um sich das vorletzte Saisonspiel des SV Waldhof in Verl anzuschauen, dürfte leicht irritiert gewesen sein. Denn da flog gefühlt im Minutentakt einer durchs Bild, der schon ewig nicht geflogen ist: Jan-Christoph Bartels, 22, Torhüter von Beruf.

Es war sein erstes Spiel seit Dezember. Und zur Begrüßung stand die einstige Nummer eins im Waldhof-Tor unter Dauerfeuer. Die Schüsse prasselten nur so auf ihn ein.

Für den Rückkehrer kein Problem. Phasenweise hatte es fast etwas von einer gegen alle, von einem Best-of-Bartels. So als wollte er jedem zeigen, was er in der Bartels-freien-Zeit verpasst hat. Seine Reflexe, sein Stellungsspiel, sein Auge. Wie im Rausch segelte er durch den Sechzehner. Der Lohn: In der Schlussminute hielt er mit zwei Mega-Paraden den 1:0 (0:0)-Sieg der "Buwe" fest.

Boyamba eiskalt

Matchwinner trifft’s ganz gut. Manche holen dann zu großen Reden aus, sonnen sich im Rampenlicht. Nicht Bartels, der hält viel und spricht wenig. Wenn, dann lobt er lieber die anderen: "Respekt, was Marcel Seegert und Jesper Verlaat da heute hinten weggeräumt haben, das war sensationell."

Und wenn dann doch mal "einer" durch gerutscht ist, waren Sie zur Stelle, oder Herr Bartels? "Ich denke, dass ich nach so einer langen Zeit ein gutes Spiel gemacht habe. Aber ein, zwei Sachen kann man immer verbessern." Sagte es und holte sofort wieder zum Gegenlob aus: "Die letzten Monate waren nicht einfach für mich, aber die Jungs haben mich immer unterstützt. Heute konnte ich mal zurückzahlen."

Aber der SVW beim bärenstarken SC Verl, das war mehr als nur Bartels. Die Klasse war schon vorher gehalten, die Luft also raus. Trotzdem warfen die Blau-Schwarzen, bei denen Joseph Boyamba den umjubelten Siegtreffer beisteuerte (66.), alles rein. Trainer Patrick Glöckner sprach hernach von den "Waldhof-Tugenden". Von viel Kampf, von Grätschen und Zweikämpfen, die bis zum Umfallen geführt wurden. Schöner Nebeneffekt: Der SVW kletterte in der Tabelle in den einstelligen Bereich, grüßt nun vom achten Tabellenplatz.

Ja, richtig gehört, vom achten Platz, verteidigt man den auch am letzten Spieltag im heimischen Carl-Benz-Stadion gegen Uerdingen, würde der SVW sogar einen Rang besser abschneiden als im letzten Jahr. Unter Fan-Liebling Bernhard Trares war’s letztlich Platz neun.

Und jetzt kommt da ausgerechnet dieser Glöckner daher, der beim eigenen Anhang einen extrem schweren Stand hat, und toppt das Ganze trotz des gigantischen Umbruchs im Sommer 2020.

Nicht auszudenken, wie es hätte laufen können, wenn Glöckner die Spieler bekommen hätte, die er wollte. Ende August 2020 hoffte er im RNZ-Gespräch mindestens noch auf zwei weitere Stürmer. Spieler, die den Unterschied machen, die vorne knipsen, den Gegnern das Licht abdrehen. Die Hoffnungen ruhten auf Jochen Kientz, dem Sportlichen Leiter. Erfüllen konnte der sie nicht. Er setzte vor allem auf Risiko-Transfer Anthony Roczen, 21. Der mit einem Innenbandriss im Knie aus Magdeburg nach Mannheim wechselte und auch in der Kurpfalz nie richtig in Tritt kam.

Für alle, die nun auf Dominik Martinovic, 24, verweisen. Der Deutsch-Kroate hat eine Super-Saison hingelegt. 13 Tore gehen auf seine Kappe. Beeindruckend! Doch ganz ehrlich: Ein echter Neuner hätte – bei dieser Vielzahl an Chancen – wohl Minimum 20 Treffer für den SVW erzielt. Gespielt hätte Martinovic trotzdem, nämlich auf der Außenbahn. Dort wo er seine brutale Geschwindigkeit noch besser hätte einbringen können.

Kurzum: Mittlerweile müsste jedem klar sein, dass Glöckner sich in der nächsten Saison eine weitere Chance auf der Waldhöfer Kommandobrücke verdient hätte.

Verl: Brüseke - Lannert, Mikic, Jürgensen, Ritzka - Schwermann, Kurt (73. Hecker), Corboz (88. Stöckner) - Sander, Taz (62. Janjic), Rabihic.

Waldhof: Bartels - Costly, Verlaat, Seegert, Donkor - Christiansen, Saghiri (46. Russo) - Boyamba (81. Osei-Kwadwo), Ferati (90. Just), Jastrzembski (46. Ünlücifci) - Martinovic (85. Kouadio).

Schiedsrichter: Patrick Glaser (Wiesbaden); Tor: 0:1 Boyamba (66.)

Update: Sonntag, 16. Mai 2021, 15.07 Uhr

