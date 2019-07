Von Daniel Hund

Mannheim. Es war eng, unter dem Plexiglas staute sich die Luft: Im Spielertunnel des Mannheimer Carl-Benz-Stadion, der gleichzeitig auch der Treffpunkt für Journalisten und Profis ist, war das Gedränge am Samstagnachmittag groß. Was fehlte? Die gute Laune. Geknickt waren sie, die Spieler des SV Waldhof. Irgendwie vielleicht auch ein Stückweit ernüchtert, gelandet auf dem Boden der Tatsachen: 0:0 gegen Meppen. Da hatte man sich mehr erhofft zum Heimauftakt in der Dritten Liga. Alle träumten von einem Sieg, dem perfekten Start.

Manche grummelten dann auch, fluchten auf der Flucht in die Katakomben. Sagten Sachen wie: "Natürlich hätten wir heute gerne gewonnen." Und: "Die Chancen zum Sieg waren ja da." Oder: "Leider hat der letzte Pass gefehlt." Fast entschuldigend traten die Waldhof-Buben auf, redeten und trauerten. Nur einer wollte da nicht mit einstimmen, Marcel Seegert, 25, Abwehrspieler von Beruf: "Ganz ehrlich, wir spielen jetzt in einer neuen Liga und wir haben jetzt zweimal nicht gewonnen, aber eben auch zweimal nicht verloren."

Auch dank ihm. Denn der Blondschopf machte hinten drin mit seinen Kollegen einen Super-Job. Man ließ kaum etwas zu, hatte die gegnerische Offensive stets fest im Griff. Bernhard Trares sah es ähnlich. Der Waldhof-Trainer: "Unser defensives Denken war wirklich gut, nach vorne fehlt noch etwas die Präzision. Da brauchen wir noch Geduld."

Das Spiel an sich ist schnell erzählt. Meppen begann stark, presste, drückte, schnürte den Waldhof in der eigenen Hälfte fest. Bis, ja bis zur 25. Minute. Da brannten bei Willi Evseev die Sicherungen durch. Der Mittelfeldmann der Emsländer packte auf Höhe der Mittellinie eine üble Grätsche aus und senste Waldhofs Kevin Koffi um. Glatt Rot!

Nun übernahm der SVW das Kommando, hatte viel Ballbesitz, fand aber kaum Lücken. Zwei Großchancen gab’s: In der 33. Minute verzieht Koffi, 33, knapp und Mitte der zweiten Halbzeit scheitert Dorian Diring, 27, - freistehend aus neun Metern (70.). Vor allem die Chance von Diring war ein ganz dickes Ding. Er selbst wusste das, murmelte später in der Mixed-Zone: "Ich war zu hektisch, muss den mit der Innenseite ins lange Eck schieben", sagt es und zuckt mit den Schultern: "Normalerweise mache ich den, aber so ist Fußball."

Und der dreht sich weiter. Schon am Mittwoch um 19 Uhr gastieren die Mannheimer in Magdeburg. Neues Spiel, neues Glück? Diring glaubt schon: "Wir werden hart trainieren und wieder da sein, ganz sicher."

Wunderdinge darf man aber auch dort nicht erwarten. Immerhin geht es zu einem Zweitliga-Absteiger. Einer Mannschaft, die im vergangenen April noch beim ruhmreichen Hamburger SV gewonnen hat. Auf SVW-Keeper Markus Scholz, 31, könnte da einiges zu kommen. Aber darauf ist der 1,96-m-Mann vorbereitet. Er sagt: "Ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber die Zeiten, in denen wir in der Regionalliga teilweise gegen Feierabend-Fußballer gespielt haben, sind nun endgültig vorbei." Sorgen mache er sich aber keine, denn man habe noch viel Luft nach oben.

Wie viel genau, ist schwer zu sagen. Auch Trares kann und will sich da nicht prozentual festlegen. Nur so viel: "Natürlich können wir uns noch verbessern. Aber man kann den Jungs derzeit nichts vorwerfen, sie geben wirklich alles."

Das Hauptproblem gegen Meppen: Es fehlte an der nötigen Kreativität im Spiel nach vorne und am Tempo in den eigenen Aktionen. Immer wieder sprangen die Bälle am gegnerischen Strafraum zu weit vom Fuß oder kamen gar nicht erst an.

Einen Gewinner gab es am Samstag trotzdem: die Fans. Vor Spielbeginn zauberte der Anhang eine Mega-Choreografie vor die Otto-Siffling-Tribüne. Sie handelte von einem Riesen, der wieder erwacht ist. Gemeint war natürlich der SV Waldhof.

Fehlen nur noch die großen Siege.

Waldhof: Scholz - Marx, Seegert, Schultz (76. Hofrath), Conrad - Schuster, dos Santos (58. G.Korte), Diring - Sulejmani, Koffi (84. Gouaida), Deville.

Meppen: Domaschke - Ballmert, Komenda, Puttkammer, Amin - Egerer, Kleinsorge (75. Guder), Evseev, Piossek, Kremer (90. Tankulic) - Düker (60. Undav).

Tore: Fehlanzeige; Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Evseev (25.); Zuschauer: 8527.