Heidelberg. (RNZ) Der SV Waldhof Mannheim hat zum Saisonabschluss ein 1:1 (0:0) gegen den KFC Uerdingen erzielt. Die Gäste aus Uerdingen gingen in der 61. Minute durch Mike Feigenspan in Führung. Den Ausgleich für Mannheim erzielte Marcel Costly in der 85. Minute.

Foto: Pix

Mit 52 Punkten schließt Waldhof die Spielzeit auf Platz 8 ab. Uerdingen sichert durch das Remis mit 41 Punkten nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem SV Meppen als 16. den Klassenerhalt.

Inzwischen ist klar, dass Trainer Patrick Glöckner und der Sportliche Leiter Jochen Kientz auch in der nächsten Saison für den Verein arbeiten werden.

"Wir haben diese Woche viele Gespräche geführt und letztlich stand der Trainer nicht zur Diskussion. Es ging nur darum, die Saison zu analysieren. Jochen Kientz wird unseren Kader so planen, dass er erfolgreich ist", sagte Markus Kompp, Geschäftsführer des SV Waldhof im RNZ-Gespräch.