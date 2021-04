Von Ronny Ding

Mannheim. Was nimmt der SV Waldhof Mannheim mit aus einer 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen 1860 München? Zumindest die Erkenntnis, dass es wesentlich besser geht als beim 0:5 unter der Woche in Saarbrücken. Doch es gelang nicht, das Abstiegsgespenst der 3. Liga endgültig zu verscheuchen. Mut für die letzten Spiele sprach Michael Köllner den Mannheimern zu. "Da wächst was heran. Die Waldhof-Mannschaft ist vielleicht noch etwas zu jung. Da muss man auch Geduld haben, dann kommt der Erfolg ganz automatisch", gab er seinem Mannheimer Trainerkollegen Patrick Glöckner Rückendeckung. Noch mindestens vier Punkte beträgt der Vorsprung des Waldhof auf die Abstiegsränge, genaueres weiß man erst, wenn die Reserve des FC Bayern gegen Saarbrücken am Montag und der KFC Uerdingen in Dresden am Samstag nach Anzahl der Spiele gleichgezogen sind.

Beim Anpfiff im Tiefschlaf

Beruhigter schlafen könnte man im Waldhoflager natürlich, wenn es gegen die Sechziger etwas Zählbares gegeben hätte. "Mit etwas Glück holen wir hier ein Unentschieden", sah Glöckner, dass sein Team nicht völlig unterlegen war. Nach dem frühen Rückstand musste man Schlimmes befürchten. Parallel zu einem Stromausfall im Stadion war die neuformierte Waldhof-Defensive beim Anpfiff noch im Tiefschlaf und leistete sich nach nicht einmal 20 Sekunden einen folgenschweren Blackout. Einen langen Ball über fast 60 Meter konnten die Hausherren nicht verteidigen. Den Löwen-Torjäger Sascha Mölders hatte man zwar im Auge, doch dafür sprang mit Dennis Dressel Münchens zweitbester Torschütze in die Bresche und traf (1.).

Danach wachten die Glöckner-Schützlinge auf und konnten Ausgleichschancen kreieren. Dennis Jastrzembski (18.), Jan Hendrik Marx (24.) oder auch Marcel Seegert, dessen Freistoß knapp am Kasten vorbeiflog (71.), hätten die "Löwen", die früh in den Verwaltungsmodus schalteten, bestrafen können. Erst spät in der Nachspielzeit, als die "Buwe" völlig geöffnet hatten, entschied Dressel mit seinem zweiten Tor die Partie (90.+6). "Nach der herben Niederlage im letzten Jahr waren wir schon darauf aus, heute in diesem Stadion zu gewinnen", war Löwen-Dompteur Köllner hochzufrieden. Für seine tröstenden Worte in Richtung Waldhof revanchierte sich Glöckner mit besten Wünschen für den Zweitligaaufstieg.

Waldhof zahlte diesmal Lehrgeld. Und die Aussichten? Das nun folgende spielfreie Wochenende gibt dem SVW genug Zeit, die Kräfte zu bündeln und die angestrebten fünf Punkte aus den letzten vier Spielen zu sammeln. Erst geht es am 5. Mai zum Schlusslicht SpVgg Unterhaching, dann kommt der Hallesche FC nach Mannheim und die letzten beiden Partien bestreitet der Waldhof beim SC Verl und gegen den KFC Uerdingen. Bis dahin sollten die Leistungsträger Max Christiansen und Arianit Ferati, die gegen München in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden, wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte sein. Auch mit einer Rückkehr von Hamza Saghiri wird gerechnet, dazu kann der am Samstag gelbgesperrte Marco Schuster wieder mitwirken. Verzichten müssen die Blauschwarzen aber zunächst auf Jan Hendrik Marx, der sich in der Nachspielzeit nach einem Foul die Rote Karte einhandelte.

SV Waldhof: Königsmann – Gohlke, Verlaat, Just (46. Christiansen) – Marx, Garcia (70. Ferati), Seegert, Gouaida, Costly – Martinovic, Jastrzembski (77. Boyamba).

1860 München: Hiller – Willsch, Belkahia, Salger, Steinhart – Neudecker (72. Greilinger), Wein (82. Erdmann), Tallig – Dressel, Biankadi (90.+4 Lang) – Mölders.

Schiedsrichter: Erbst (Leonberg); Tore: 0:1, 0:2 Dressel (1./90.+5); Rote Karte: Marx (90.+3/grobes Foul).

Update: Sonntag, 25. April 2021, 19.47 Uhr

