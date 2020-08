Von Daniel Hund

Heidelberg. Den Ball am Fuß und eine freie linke Außenbahn vor sich – das ist eine Kombination, die tödlich sein kann. Wenn Anton Donkor, 22, die Kugel hat sowieso. Denn der ist sprichwörtlich schneller als die Polizei erlaubt. Die 100 Meter? Donkor nimmt sie im Sturm. "Wie schnell ich über die 100 Meter genau bin, weiß ich gar nicht", lächelt der neue Flügelmann des SV Waldhof. "Aber die 30 Meter schaffe ich in 3,7 Sekunden."

3,7 Sekunden ist eine Topzeit, aber ganz ehrlich: Irgendwie kommt’s einem noch schneller vor. So, als würden seine Gegenspieler stehen, als wären sie fest fixierte Slalomstangen. Als hätte man in seinem Lieblings-Videospiel an der heimischen Konsole gerade neue Mega-Kräfte für seinen Superhelden freigeschaltet.

Seit ein paar Wochen ist der Alsenweg Donkors Zuhause. Dort trainiert er täglich, arbeitet, macht und tut. Und das alles für ein Ziel: Pünktlich zum Start der Dritten Liga soll das Toplevel erreicht sein.

Die Position ist eine andere als zuletzt. Er spielt hinten statt vorne. Trainer Patrick Glöckner baut den siebenmaligen deutschen Junioren-Nationalspieler als Linksverteidiger auf. "Eigentlich", plaudert Donkor im RNZ-Gespräch aus dem Nähkästchen, "eigentlich habe ich meine Stärken eher als Außenstürmer. So wurde ich auch ausgebildet."

Wer nun meint, Donkor wäre ein wenig beleidigt und hätte keine Lust auf die Viererkette, der täuscht sich. Das Gegenteil ist der Fall. Er war es, der Glöckner in seiner Idee bestärkte. Was mit seiner Zeit beim VfL Wolfsburg zusammenhängt. Beim VW-Klub spielte er in der U17 Bundesliga auch hinten links. "Das hat damals wirklich gut geklappt und als ich unserem Trainer davon erzählt habe, fand er, dass wir das mal probieren sollten."

Unbedingt. Das kann sich auszahlen – wie ein prominentes Beispiel zeigt: Auch Alphonso Davies, dessen Vor- und Nachname ganz nebenbei mit den gleichen Initialen beginnt wie der von Anton Donkor, reifte nach einer Umschulung beim ruhmreichen FC Bayern innerhalb von nur einer Saison als Linksverteidiger zum Weltstar.

Bei Donkor klappt noch nicht alles. Aber er befindet sich auf einem guten Weg, was sich zuletzt auch beim 4:1-Sieg im Finale des badischen Rothaus-Pokals gegen Nöttingen gezeigt hat. In Usain-Bolt-Manier raste er im Dietmar-Hopp-Stadion die linke Flanke runter und bereitete das so wichtige 1:0 von Dominik Martinovic vor. Das größte Problem: "Manchmal muss ich mich noch zusammenreißen, dass ich nicht zu weit nach vorne renne", schmunzelt der 1,85-m-Mann.

Wie Dritte Liga geht, weiß er. In der Vorsaison war Donkor noch in Jena am Ball. 29 Spiele und zwei Tore stehen in seiner Statistik. Gereicht hat es am Ende nicht: Jena musste runter in die Regionalliga. In Mannheim soll das nicht passieren. Über ein genaues Saisonziel zu sprechen, sei momentan zwar noch schwierig. "Aber unser Anspruch ist es schon, oben dabei zu sein. Der Kader ist gut und wenn wir alles geben, können wir auch viel erreichen."

Am Samstag gibt es nicht viel zu erreichen, da ist ein Sieg Pflicht. Ab 15.30 Uhr müssen die Blau-Schwarzen beim VfB Eppingen im Achtelfinale des badischen Pokals ran. Ein Verbandsligist. Wieder mal David gegen Goliath.

Eppingen? Viel wusste Donkor Mitte der Woche noch nicht über den Gegner. Aber das ist auch nicht so wichtig, denn er sagt: "Egal, gegen wen es geht, wir nehmen jede Mannschaft ernst. Das wird in Eppingen nicht anders sein."

Donkor lässt sich durch nichts ablenken. Gut, vielleicht gibt es da momentan schon etwas, das ihn ein wenig beschäftigt. Es ist die Suche nach einer eigenen Bude. Einer Wohnung, in der er nach stressigen Einheiten die Rollläden runter lassen und einfach mal abschalten kann. Derzeit wohnt er noch im Hotel. In Mannheim selbst hat er sich bereits umgeschaut. Der Wasserturm, die City, das eine oder andere Lokal. "Alles super, die Stadt ist sehr schön", schwärmt er, "mir gefällt es hier wirklich sehr gut."

Das gilt auch für den Kraftraum. Den sucht er häufiger auf. Ganz oben auf dem Trainingsplan stehen dann, na was wohl? Die Beine natürlich. Denn die können nie schnell genug sein.

Die ersten vier Drittliga-Spiele des SV Waldhof sind terminiert, 21. September, 19 Uhr: SVW - Viktoria Köln; 27. September, 13 Uhr: Dresden - SVW; 3. Oktober, 14 Uhr: SVW - Türgücü München; 10. Oktober, 14 Uhr: Kaiserslautern - SVW.