Von Daniel Hund

Mannheim. Die große weite Fußball-Welt, am Samstag war sie mal wieder zu Gast im Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Es war gegen 13 Uhr, also rund eine Stunde vor dem Anpfiff der Drittliga-Partie zwischen dem SV Waldhof und dem FC Ingolstadt, als ein Mann den Rasen betrat, der sofort ins Visier der Fotografen rückte. Es war Michael Henke, 62. Richtig, der Henke, der als Co-Trainer unter Ottmar Hitzfeld zweimal die Champions League gewann. 1997 mit Dortmund, 2001 mit dem FC Bayern. Wie ein großer Feldherr stand er in Mannheim am Spielfeldrand. Mit verschränkten Armen und einem selbstbewussten Lächeln auf den Lippen.

Henke in Mannheim? In der 3. Liga? Ja, Henke ist jetzt Sportdirektor. Der starke Mann beim Audi-Klub. Mit ihm kam der Erfolg zurück. Drei Siege in Folge, sechsmal nacheinander ungeschlagen, 16 Treffer in fünf Spielen. Macht eine extrem breite Brust. Am Samstag um kurz vor 16 Uhr war die wieder etwas flacher. Endstand in Mannheim: 0:0.

Oder anders: Ingolstadt ist noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen, denn der SVW war stark, insgesamt die bessere Mannschaft. Jochen Kientz sah das ähnlich. Der Sportliche Leiter der Blau-Schwarzen: „Wir haben den Gegner dominiert. Eine Mannschaft, die in der letzten Saison noch in der Zweiten Liga gespielt hat.“

Stolz war er auf seine Jungs – und natürlich auf seinen Trainer, den Taktikfuchs: Erstmals baute Bernhard Trares in einem Pflichtspiel hinten um, setzte auf eine Dreierkette. Ein Schachzug, der Ingolstadt sichtlich überraschte, vor große Probleme stellte. Vor allem in der Anfangsphase brannte es mehrfach lichterloh im Strafraum der Gäste. Die dickste Chance hatte Waldhofs Edeltechniker Gianluca Korte auf dem Fuß. In der 8. Minute tauchte er alleine vor Ingolstadts Keeper Fabijan Buntic auf, spitzelte den Ball aus fünf, sechs Metern aber knapp am langen Pfosten vorbei.

Zum Haare raufen. Trares nickte: „Das war die hundertprozentige Möglichkeit, letztlich bin ich aber auch mit dem Punkt zufrieden.“ Und natürlich mit der Null, die hinten nach den Heimpleiten gegen Halle (0:4) und Unterhaching (0:3) endlich auch mal wieder im Carl-Benz-Stadion stand.

Womit wir wieder bei der Dreierkette wären. Trainiert wurde sie zuletzt häufiger und im Testspiel gegen den Zweitligisten Wehen Wiesbaden (2:2) auch ausprobiert, dass sie dem SVW aber gleich zu so einem Bollwerk verhelfen würde, war nicht zu erwarten. Selbst die Spieler schienen überrascht zu sein. Nacheinander stiefelten sie durch die Mixed Zone, grinsten und freuten sich „über den neuen Plan B“ wie es Mittelfeld-Motor Max Christiansen augenzwinkernd sagte. Auch Marco Schuster schwärmte: „Ich habe mich in diesem neuen System sehr wohlgefühlt. Wir haben eigentlich nichts zugelassen.“

Wenn da nur nicht die Sache mit den eigenen Treffern wäre. Am Samstag hat’s wieder nicht geklappt. Das nur an Sturmtank Kevin Koffi festzumachen, wäre laut Kientz zu einfach: „Da sind alle in der Pflicht, nicht nur Kevin.“ Kritisieren kann man den Ivorer ohnehin kaum. Er arbeitet, macht und tut. Schirmt Bälle ab, lässt vier, fünf Mann stehen wie Slalomstangen, ist pfeilschnell – und oft eben auch nur durch ein Foul zu bremsen. Zweimal wurde er gar im Strafraum weggegrätscht. Für Schiedsrichter Oliver Lossius war’s zu wenig. Ob er das mittlerweile, nachdem er die TV-Bilder gesehen hat, noch genauso sieht? Eigentlich schwer vorstellbar. Lossius als Sündenbock? Nicht mit Kientz: „Aus meiner Sicht hat er keinen gravierenden Fehler gemacht, als Schiedsrichter hast du es ohnehin nicht leicht.“

Das weiß auch Henke. Der stand nach dem Spiel im Kabinengang, lehnte an der Wand und telefonierte. Zufrieden sah er aus, eben gar nicht so wie jemand, der zwei verlorenen Punkten nachtrauerte. Genau wie Jeff Saibene. Ingolstadts Trainer war erleichtert: „Wir“, seufzte er auf der abschließenden Pressekonferenz, „wir hatten großen Respekt vor dem Waldhof. Mit diesem Punkt bin ich deshalb zufrieden.“

Mannheim: Königsmann - Schultz, Seegert, Conrad - Christiansen, Schuster – Marx, Deville (83. Bouziane), Gian-Luca Korte (77. Ferati), Celik (90.+1 Hofrath) - Koffi.

Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Schröck, Antonitsch, Kurzweg - Krauße, Thalhammer - Kaya (62. Beister), Gaus (75. Elva) - Eckert Ayensa (70. Bilbija), Kutschke.

Schiedsrichter: Lossius (Sondershausen); Zuschauer: 7.543.