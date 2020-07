Von Daniel Hund

Mannheim. Beim SV Waldhof geht einer, den jeder gerne behalten hätte. Trainer Bernhard Trares sagt Servus. Gegen Zwickau endete seine blau-schwarze Mission. Nach 97 Spielen, nach Riesen-Erfolgen, nach zweieinhalb Jahren, in denen er sich unvergessen machte. Nach dem Spiel ließ er sich noch von ein paar hundert Fans feiern, die vor dem Stadion aufgekreuzt waren, ehe es am Abend mit einer kleinen Abschluss-Sause im Mannschaftskreis weiterging. Auf dem Weg dorthin nahm sich der 54-Jährige Zeit für ein Interview mit der RNZ.

Bernhard Trares, es war Ihr letztes Spiel als Waldhof-Trainer, vor der Partie wurden Sie verabschiedet. Nach so einer langen und erfolgreichen Zeit ist das sicher etwas Besonderes, oder?

Ja, natürlich. Aber man muss schon ehrlich sein und sagen, dass solch eine Verabschiedung ohne die Fans im Stadion nicht ganz so viel Gewicht hat. Das ist leider so. Wir haben heute nochmals alles versucht und wollten gewinnen. Denn auch wenn es für uns um nichts mehr ging, muss man gegenüber den anderen Vereinen, für die es eben noch um etwas geht, fair sein und alles geben. Denn irgendwann kann man auch selbst mal in solch einer Situation sein.

Wie zufrieden sind Sie denn mit der Saison? Als Aufsteiger hat man sich sehr gut verkauft ...

Das sehe ich auch so. Vor der Unterbrechung durch Corona lagen wir auf dem zweiten Tabellenplatz und waren voll auf Aufstiegskurs. Man kann sagen, dass Corona uns gefühlt einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Natürlich kamen danach dann eben auch die vielen Verletzten dazu. Zudem gab es zum Schluss dann auch Spieler, die angeschlagen waren und gesagt haben, dass sie nicht mehr alles geben wollen und können, weil sie den Verein am Ende der Saison sowieso verlassen.

Was war es denn letztlich, das zum Aufstieg gefehlt hat?

In erster Linie sicher die Verletzungen. Max Christiansen fiel plötzlich mit Pfeifferschem Drüsenfieber aus. Dorian Diring kam in der Endphase nicht wie erhofft zurück. Valmir Sulejmani musste fast die komplette Saison pausieren. Und man könnte hier jetzt noch einige andere anführen. Nicht sonderlich glücklich war aber auch, wie unsere Auswärtsspiele angesetzt waren. Wir mussten immer mittwochs auswärts spielen, sprich wir kamen donnerstags stets wieder gegen 5 Uhr morgens am Alsenweg an. Der Donnerstag fiel dann meistens weg. Es ist schon ein Unterschied, ob man mittwochs oder samstags auswärts spielt. Aber die Jungs haben das toll gemacht. Dafür haben sie meinen ganzen Respekt.

In Ingolstadt wurde die Niederlage stark durch eine schwache Schiedsrichter-Leistung beeinflusst. Ingolstadt war damals punktgleich und steht jetzt in den Relegationsspielen zur Zweiten Liga ...

Solch eine Niederlage wirkt natürlich nach. Sie hat sehr weh getan. Wäre uns das erste Tor nicht aberkannt worden, hätten wir dieses Spiel wohl gewonnen. An diesem Tag hatten wir sehr gute Beine.

Wenn Sie auf Ihre Zeit beim SV Waldhof zurückblicken, überstrahlt der Aufstieg alles, aber es gab sicher auch andere tolle Momente ...

Natürlich. Vor allem unser Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt. Aber auch die Siege in Offenbach und zuhause gegen Saarbrücken waren sehr wichtig und besonders. Gerne erinnere ich mich auch an unsere beiden Siege in dieser Saison gegen Duisburg zurück.

Wie geht es mit Ihnen weiter? Kann es sein, dass Sie ein Jahr pausieren?

Mein Co-Trainer Benjamin Sachs und ich sind bereit. Wenn sich aber nichts tun sollte, kann es auch sein, dass wir eine Zwangspause einlegen werden. Wir nehmen es, wie es kommt und sind ganz entspannt. Die letzten vier Wochen waren hart: Wir hatten elf Spiele in vier Wochen, eine Englische Woche jagte die nächste. Wir warten jetzt mal ab.