Von Michael Wilkening

Mannheim. Das Ambiente war ansprechend, die Sitzung war intensiv und impulsiv: Bei der ordentlichen Jahreshauptversammlung des SV Waldhof Mannheim wurden mehrere neue Mitglieder im Präsidiumsamt bestätigt – und ein Richtungsstreit innerhalb des Klubs spürbar.

Eines war schon vor Beginn der Veranstaltung sicher: So edel wie am Montagabend hielten die Mitglieder des SVW ihre Jahreshauptversammlung in der 112-jährigen Geschichte selten ab. Der Traditionsverein aus dem Mannheimer Norden war aus dem Franziskussaal im Speckweg in die Unterkunft eines Sponsors umgezogen – und deshalb saßen die Mitglieder an Tischen mit feinen weißen Tischdecken und auf Stühlen mit weißen Hussen.

In schöner Umgebung ging es schon nach wenigen Minuten zur Sache: Präsident Bernd Beetz musste einen Antrag auf Änderung der Tagesordnung verlesen, denn der Aufsichtsrat des Vereins wollte keine Entlastung des Präsidiums vorschlagen, da er die Bilanz des Geschäftsjahres erst am vergangenen Donnerstag zugestellt bekommen hatte.

Eine Testierung durch einen externen Wirtschaftsprüfer sei deshalb nicht möglich gewesen. Der Antrag wurde von den Mitgliedern abgelehnt. „Jetzt geht’s schon los, wie machen wir weiter?“, fragte Sitzungsleiter Hans-Jürgen Pohl in das Plenum. Die angewendete Antwort lautete: ohne Änderung.

Anschließend berichtete Präsident Beetz ausführlich über die finanzielle Lage des Vereins und gab dabei auch einen Einblick in die Finanzsituation der Spielbetriebs-GmbH. Der Verein machte in der Spielzeit 2018/19 einen Verlust von 152.000 Euro, wobei Beetz darauf aufmerksam machte, dass der SV Waldhof ein strukturelles Defizit von etwa 80.000 Euro habe, das künftig durch Mitgliederwerbung und Sponsoring aufgefangen werden soll.

Die GmbH, die den professionellen Spielbetrieb der Viertliga-Mannschaft durchführte, machte einen Verlust von 2,2 Millionen Euro, so dass die Familie Beetz in den zurückliegenden drei Spielzeiten etwa vier Millionen Euro aufwenden musste, um die jährliche Unterdeckung der Profis aufzufangen. Hinzu kamen weitere 1,8 Millionen Euro, die nötig waren, um im Sommer 2016 eine Insolvenz abzuwenden.

Ein Redebeitrag von Martin Schmidt, dem Vorsitzenden des Fan-Dachverbandes Pro Waldhof, bekam viel Zustimmung. „Man kann nicht den Waldhof haben wollen, ohne der Waldhof zu sein“, rief Schmidt den Mitgliedern entgegen und erhielt dafür laut Applaus. „Es kann nicht sein, dass Funktionäre oder Angestellte des Vereins entscheiden, wer nicht mehr zur Waldhof-Familie gehört“, sagte Schmidt in Richtung der Verantwortlichen: „Man hat das Gefühl, dass die Menschen im Verein als Fundament nicht die nötige Wertschätzung erfahren.“ Offensichtlich wurde durch die Rede von Schmidt und die darauffolgenden Reaktionen, dass der SV Waldhof innerlich in Teilen zerrissen ist. Auf dem Weg zu der erhofften Professionalisierung hat die Klubführung nebst Geschäftsführung offenbar nicht alle mitnehmen können.

Am Ende wurden Horst Seyfferle und Birgit Loewer-Hirsch als Mitglieder des Präsidiums in ihrem Amt bestätigt. Beide waren kommissarisch eingesetzt, nachdem Wolfgang Gruber und Peter Köhnlein Anfang September von den Ämtern zurückgetreten waren.