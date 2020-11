Von Ronny Ding

Zwickau. Den Spektakelspielen gegen den 1. FC Magdeburg und den FC Ingolstadt ließ der SV Waldhof beim FSV Zwickau kein weiteres folgen. Mit dem 0:0-Unentschieden verpassten die Waldhöfer ihre Chance, in die Top Sechs der Tabelle vorzustoßen, bleiben aber seit drei Spielen ungeschlagen.

Nach neun selbst erzielten Toren in den letzten beiden Spielen gab es in der GGZ-Arena von Zwickau diesmal kein weiteres und da traf es sich gut, dass die Kurpfälzer mit Jan-Christoph Bartels einen Keeper zwischen den Pfosten hatten, der sich bis zur letzten Sekunde konzentrierte und in der Nachspielzeit den Punkt festhielt. "Er hat zweimal gut pariert und uns im Spiel gehalten, es war eine super Leistung", hatte auch Trainer Patrick Glöckner nach dem Abpfiff nichts am 21-Jährigen auszusetzen.

Der Mannheimer Neuzugang nahm von Anfang an den Konkurrenzkampf der Torhüter an und machte schließlich das Rennen um den Platz im Kasten. Während Ersatzkeeper Timo Königsmann derzeit die Bankrolle innehat, muss der langjährige Stammkeeper Markus Scholz die Spiele von der Tribüne aus ansehen. Nicht wenige sagen, dass Waldhof auf dieser Position ein Luxusproblem hat. Bartels jedenfalls bestätigte in Zwickau das in ihn gesetzte Vertrauen mit seinem zweiten Spiel ohne Gegentor. Das erste hatte er im Oktober in seiner Geburtsstadt Wiesbaden beim bislang einzigen Auswärtssieg der "Buwe" gefeiert.

Von Beginn an war Bartels in Zwickau im Spiel, denn bei vier Grad Außentemperatur liefen zunächst die Zwickauer richtig heiß. Per Fußabwehr verhinderte er den frühen Rückstand durch Dustin Willms (8.). Von Verunsicherung war bei den Gastgebern nach zuletzt drei Niederlagen nichts zu sehen. Kurzfristig war am Samstag die Austragung des Spiels gefährdet, denn die Westsachsen meldeten drei Stunden vor dem Anpfiff einen Corona-Fall in ihrem Spielerkader. Der betroffene Akteur ging in häusliche Quarantäne, eine Isolation der Mannschaft sei aufgrund der getroffenen Maßnahmen nicht notwendig gewesen, hieß es dazu von FSV-Seite.

In einem kampfbetonten, aber fairen Spiel bekamen die Waldhöfer erst nach einer Viertelstunde mehr Zugriff, leisteten sich aber noch zu viele Abspielfehler. Der Gegner, durch die letzten beiden Partien gewarnt vor der Offensivpower des SVW, presste aber auch sehr früh und erfolgreich. "Die haben in zwei Spielen neun Tore geschossen und sind sehr spiel- und konterstark", ließ FSV-Coach Jos Enochs früh attackieren und stellte bei Waldhöfer Ballbesitz auf eine Fünferkette um.

Immer fernhalten vom eigenen Kasten konnten die "Schwäne" ihre Gäste aber nicht. Dominik Martinovic verpasste vor der Pause zweimal die Führung (28.) und nach dem Seitenwechsel setzte Hamza Saghiri den Ball an den Pfosten, nachdem er sich durch eine geschickte Körpertäuschung in Schussposition gebracht hatte (57.). In der Endphase war dann noch einmal Bartels im Kasten der Mannheimer gefordert. Einen Kopfball von Gerrit Wegkamp (80.) konnte er jedoch ebenso entschärfen wie die Riesenchance von Maximilian Wolfram in der Nachspielzeit (90.+2). "Da haben wir Glück gehabt", meinte Bartels bescheiden. Einen letzten Zweikampf dieses Tages lieferten sich hinterher noch die beiden Trainer. "Zwischen der 10. und 80. Minute haben wir das Spiel kontrolliert", meinte Glöckner. Dies wollte Enochs so nicht stehenlassen und sah zumindest vor der Pause ein Chancenplus für seinen FSV. Mit dem einen Punkt konnten aber beide gut leben.

FSV Zwickau: Brinkies – Stanic, Frick, Schikora – Schröter, Hehne, Reinhardt, Drinkuth (72.Coskun) – Könnecke – König (63.Wolfram), Willms (77.Wegkamp)

SV Waldhof: Bartels – Seegert, Verlaat, Hofrath – Saghiri, Christiansen – Cosly, Ferati (88.Gouaida), Garcia (75.Jurcher), Donkor – Martinovic (75.Boyamba)

Schiedsrichter: Burda (Berlin).