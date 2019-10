Von Michael Wilkening

Mannheim. Auch wenn ein Fußballspiel inzwischen in der Regel 95 oder 96 Minuten dauert, entscheidet es sich oft innerhalb weniger Momente. Manchmal reichen auch vier, fünf Minuten, um zu erklären, warum eine Mannschaft ein Spiel 0:4 verloren hat, obwohl es genauso gut wie der Gegner gespielt hat. Für Menschen, die den rassigen Drittligakick zwischen dem SV Waldhof und dem Halleschen FC nicht live gesehen haben, ist schwer nachzuvollziehen, dass die Mannheimer im Grunde höchst unglücklich unterlegen waren, denn das 0:4 (0:2) spricht eigentlich eine deutliche Sprache. Weil aber fast 10.000 Augenzeugen vor Ort waren, erhält die Geschichte ihre Glaubwürdigkeit.

Über 40 Minuten lang hatten sich die Waldhöfer und die Hallenser ein tolles Spitzenspiel geliefert. Beide Mannschaften hatten Chancen, aber es stand noch 0:0, als plötzlich Gianluca Korte freigespielt wurde, der einen Verteidiger umkurvte und frei vor HFC-Keeper Kai Eisele stand. Der offensive Freigeist der Mannheimer fand aber keine Lücke und scheiterte frei stehend vor dem Tor (42.).

Nur eine Minute später startete Kevin Koffi ein feines Solo, umspielte drei Verteidiger aus Halle, stand frei vor dem Tor, wurde beim Schussversuch aber derart behindert, dass er am Ball vorbeitrat. Auch wenn die Berührung am Schussbein des Waldhof-Stürmers nur minimal war, wäre ein Elfmeterpfiff richtig gewesen. Schiedsrichter Patrick Alt entschied sich aber dafür, die Partie weiterlaufen zu lassen, sodass es trotz zweier Top-Gelegenheiten der Waldhöfer weiterhin 0:0 stand und Koffi, der fleißige aber glücklose Angreifer, weiter auf seinen ersten Ligatreffer wartet.

Die entscheidenden fünf Minuten dieser insgesamt rassigen Partie waren aber noch nicht vorbei, denn anschließend zeigten die Stürmer des neuen Tabellenführers, was bei größtmöglicher Effektivität möglich ist. Zunächst schoss Jonas Nietfeld den HFC mit einem Schrägschuss mit 1:0 in Führung und profitierte dabei von einem schwachen Moment des bis dahin gut haltenden Timo Königsmann im SVW-Tor (45.). Ehe sich die Waldhöfer von diesem kleinen Schock erholen konnte, wurde daraus ein großer, denn Pascal Sohm schloss ein beherztes Solo in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem Schuss unter die Latte zum 2:0 ab (45.+2).

"Das waren zwei richtige Nackenschläge", gab Marco Schuster nach dem Spiel zu. Der Mittelfeldspieler und seine Kollegen liefen unmittelbar nach dem zweiten Gegentreffer zum Pausentreff in die Kabine und wussten noch gar nicht, was da gerade auf dem Feld passiert war. "Das hat die Richtung des Spiels natürlich komplett verändert", erklärte Schuster. Im Grunde wurde innerhalb weniger Augenblicke eine Begegnung entschieden, die eigentlich das Zeug dazu gehabt hätte, bis in die Schlusssekunden hinein packend zu sein.

Die beiden großen Gelegenheiten, dem Spitzenspiel nach dem Seitenwechsel noch einmal Spannung zu verleihen, ließen die Waldhöfer in den erste zehn Minuten nach der Pause aus. Aber es passte zur Geschichte der Begegnung, dass Kevin Koffi mit einem Kopfball nur die Unterkante der Latte traf (46.), ehe Max Christiansen von Korte sehenswert freigespielt wurde, seinen Schuss aber frei stehend einen Hauch zu hoch ansetzte (54.). "Wenn wir da ein Tor machen, hätten wir das Spiel noch gedreht, da bin ich sicher", sagte Dorian Diring später.

Weil der Fußball aber nicht im Konjunktiv entschieden wird, erlahmten die Kräfte beim SVW ab der 65. Minute und die Hallenser erhielten dadurch nicht nur Spielkontrolle, sondern auch die Chance zu weiteren Treffern. Terence Boyd nach einer Ecke (74.) und Felix Drinkuth nach einem Konter (80.) schraubten das Resultat in die Höhe. Ein ausgeglichenes und gut klassiges Spiel endete deshalb 4:0 - das war irgendwie skurril.

SV Waldhof: Königsmann (58. Varvodic) - Marx, Schultz, Seegert, Hofrath - Christiansen, Schuster - Ferati (70. Bouziane), Gianluca Korte (81. Conrad), Diring - Koffi.

Hallescher FC: Eisele - Vollert, Papadopoulos (55. Washausen), Landgraf - Göbel, Jopek, Bahn, Guttau - Nietfeld (83. Hansch) - Boyd (78. Drinkuth), Sohm

Schiedsrichter: Alt (Illingen)

Zuschauer: 9959

Tore: 0:1 Nietfeld (45.), 0:2 Sohm (45.+2), 0:3 Boyd (74.), 0:4 Drinkuth (80.)