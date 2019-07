Mit diesem Team geht der SV Waldhof in die Dritte Liga. Obere Reihe von links: die Betreuer Lamm, Haas und Tack, Mounir Bouziane, Maurice Deville, Michael Schultz, Marcel Hofrath, Marcel Seegert, die Betreuer Cafaltzis, Schmidt und Mayer; Mittlere Reihe von links: Silas Schwarz, Valmir Sulejmani, Jesse Weißenfels, Florian Flick, Athletiktrainer Dennis Findeisen, Co-Trainer Benjamin Sachs, Trainer Bernhard Trares, Torwart-Trainer Dennis Tiano, Jan Just, Dorian Diring, Benedict Dos Santos, Kevin Koffi. Untere Reihe von links: Mete Celik, Raffael Korte, Mohamed Gouaida, Marco Schuster, Timo Königsmann, Markus Scholz, Miro Varvodic, Jonas Weik, Gianluca Korte, Jan Hendrik Marx und Arianit Ferati. Foto: vaf

Von Ronny Ding

Mannheim. Domenico Marinese, Medienbeauftragter des SV Waldhof, brachte es noch einmal allen in Erinnerung. Nach genau 5901 Tagen (das sind über 16 Jahre), bestreitet der Ex-Bundesligist am Sonntag um 13 Uhr beim Chemnitzer FC wieder ein Spiel im Profifußball. Wenn es nach dem von Trainer Bernhard Trares erneut zum Kapitän ernannten Kevin Conrad geht, soll der SVW beim souveränen Meister der Regionalliga Nordost und Mitaufsteiger gleich zur Spaßbremse werden.

"Weder wir noch die Chemnitzer wollen natürlich den Start in den Sand setzen. Aber sie haben ein sehr kritisches Publikum. Am Anfang wird es sehr laut, aber wenn wir dafür sorgen, dass es nicht gut läuft, dann auch schnell sehr ruhig auf den Rängen", erinnert sich der Künzelsauer nur zu gut an seine aktive Zeit bei den Sachsen. Vor zwei Jahren brach er dort seine Zelte ab und wechselte in die Quadratestadt.

Fünf Wochen Vorbereitung liegen hinter ihm und seinen Teamkollegen. Während Trainer Bernhard Trares in der Kapitänsfrage auf Kontinuität setzt ("Ich sehe keinen Grund, etwas zu ändern"), war der Übungsleiter in der täglichen Trainingsarbeit der vergangenen Wochen dagegen immer wieder als Improvisationsexperte gefragt. Zahlreiche personelle Ausfälle und tagelange Diskussionen um den wechselwilligen Timo Kern, der nun bei der U21 von Bayern München unter Vertrag steht, prägten in der Vorbereitung das Bild und trübten die Stimmung.

Auch Neuzugänge, die teilweise erst während der Vorbereitung hinzukamen, sind noch nicht perfekt mit den Teamkollegen eingespielt. Mit Kevin Koffi, Jan-Hendrik Marx, Benedict dos Santos und Arianit Ferati kann Trares aber auf vier der fünf neuen Feldspieler am Sonntag zurückgreifen. Lediglich der Ex-Sandhäuser Mohamed Gouaida wird nach seinem Muskelfaserriss fehlen, erst in der neuen Woche soll er das Mannschaftstraining aufnehmen. Schlechter ist die Lage bei den noch verbliebenen Aufstiegshelden.

Neben den Langzeitverletzten Raffael Korte, Jan Just, Jesse Weißenfels und Mounir Bouziane ist für das Auftaktspiel in der 3. Liga der Einsatz von Gianluca Korte sehr fraglich, eine Viruserkrankung setzt ihn seit Dienstag außer Gefecht. Mit Mete Celik und Marcel Hofrath konnten in dieser Woche beide Linksverteidiger nur eingeschränkt trainieren, deren Part übernahm beim letzten Testspiel gegen den SSV Ulm mit dem 19-jährigen Jonas Weik ein Eigengewächs, das sich auch in Chemnitz Chancen auf einen Einsatz ausrechnen kann.

Eine Stamm-Elf oder wenigstens eine Startelf für Chemnitz einzuspielen, war unter diesen Voraussetzungen für das Trainerteam kaum möglich. "Die Harmonie fehlt sowieso noch etwas, aber sie ist im letzten Jahr auch erst mit der Zeit gekommen", übt sich der Coach in Geduld. "Ich habe ein gutes Gefühl für den Sonntag", strahlt wenigstens Waldhofs Innenverteidiger Marcel Seegert uneingeschränkt und allen Personalsorgen zum Trotz viel Optimismus aus.

"Die Chemnitzer haben schließlich aus dem letzten Jahr auch keine Drittligaerfahrung und wenn man sich unseren Kader ansieht, stellt man fest, dass viele unserer Spieler mit einem Alter von Mitte 20 und teilweise Erfahrung aus Erst- und Zweitligaspielen keine grünen Jungs sind", rechnet sich der 25-Jährige für den Sonntag einiges aus. Auch bei den Fans des SVW scheint die Aufstiegseuphorie noch nicht abgeebbt zu sein. Rund 1000 Fans begleiten ihren Klub nach Sachsen, für Kurzentschlossene liegen an der Tageskasse noch etwa 600 Karten bereit.

Zuletzt standen sich beide Teams in der Saison 2000/01 in der 2. Bundesliga gegenüber - damals gab es in beiden Spielen keinen Sieger.

Kader SV Waldhof, Tor: Scholz, Varvodic, Königsmann (VfR Aalen); Abwehr: Conrad, Schultz, Seegert, Hofrath, Celik, Just, Marx (Offenbacher Kickers), Flick, Weik Mittelfeld: Diring, Dos Santos (VfB Stuttgart 2), Schuster, Deville, G. Korte, R. Korte, Schwarz, Ferati (Hamburger SV II), Gouaida (SV Sandhausen); Angriff: Sulejamni, Weißenfels, Bouziane, Koffi (SV Elversberg); Abgänge: Meyerhöfer (Greuther Fürth), Kern (Bayern München II), Sommer (FC Homburg), Nag (FCA Walldorf), Hirsch (VfB Gartenstadt), Mi.Schuster, Sprecakovic, Gäng, Weis (alle unbekannt).