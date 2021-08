Von Daniel Hund

Mannheim. Kaum war Schluss, wurde es ungemütlich. Nein, es regnete nicht. Es schüttete wie aus Eimern. Den Waldhof-Buben war’s egal. Die waren außer Rand und Band. Zweimal nahmen sie von der Mittellinie aus Anlauf, ließen sich auf Höhe des Sechzehners mit Karacho auf den Bauch klatschen und schlitterten auf die noch immer rappelvolle Fan-Kurve zu.

Surfen im Carl-Benz-Stadion. Reiten auf der Erfolgs-Welle.

Und wer so spielt, wer Bundesligist Eintracht Frankfurt mit 2:0 aus dem Pokal wirft, der darf das. Es waren Bilder, die unter die Haut gingen. Möglicherweise sogar die Auferstehung einer Mannschaft, der viele nichts zugetraut haben. Die nicht kämpfen würde, die keine echten Typen, keine Arbeiter in ihren Reihen hätte.

Lebeau weckt Hoffnungen

Gegen die Eintracht haben Marcel Seegert und Co. das Gegenteil bewiesen. Mit Krämpfen schleppten sie sich über den Rasen, holten das Letzte aus sich heraus. Doch die Party nach der Partie entschädigte für alles: "Das war ein einmaliges Erlebnis, wir schlagen die Eintracht und können das noch mit unseren Fans zusammen feiern. Das ist einfach Gänsehaut", lächelte Außenbahn-Rakete Marcel Costly.

Für ihn und seine Kollegen war’s auch eine Premiere. Über ein Jahr mussten sie ohne Zuschauer spielen, kannten die Atmosphäre, die bei Heimspielen des SVW herrschen kann, nur vom Hörensagen.

Klar ist: Drücken die Spieler weiter so aufs Gaspedal, werden die Fans alles für sie tun, sie anfeuern bis zum Umfallen. Man will hier die typischen Waldhof-Tugenden sehen. Kämpfen, beißen, kratzen. Das Zaubern nimmt man auch gerne mit – aber nur als Zugabe.

Klar ist auch: Mit einer ähnlichen Hingabe wie gegen die Eintracht, braucht man sich in der Dritten Liga vor niemandem zu verstecken.

Und Jochen Kientz besorgt den Rest. Der Sportliche Leiter der Waldhöfer bastelt nach Informationen der RNZ weiter eifrig an einem größeren Kader, ist auf der Suche nach Spielern, die den SVW weiter bringen. Unterschiedsspieler.

Keine Lückenfüller

Zuletzt lotste Kientz Adrien Lebeau von Racing Straßburg nach Mannheim. Ein Franzose, 22 Jahre alt – relativ unbekannt. Die Begeisterung in Fankreisen war verhalten. Dort wartet man auf echte Kracher. Doch Lebeau zu unterschätzen wäre fatal.

Die RNZ hat sich bei seinem Ex-Verein umgehört. Er soll ein ähnlicher Typ wie Arianit Ferati, der den SVW im Sommer verlassen hat, sein. Unberechenbar. Ein ausgekochtes Schlitzohr, das Dinge mit dem Ball macht, die so nur wenige machen. Aber im Gegensatz zu Ferati kann’s Lebeau auch im Rückwärtsgang. Da packt er auch mal die Grätsche aus, ist sich für nichts zu schade.

Einziges Manko: Noch spricht er kein Deutsch. Auch mit dem Englischen tut er sich schwer. Hier kommen Mohamed Gouaida, Joseph Boyamba und Leonce Kouadio ins Spiel. Sie übersetzen. Sollen das aber nur in Notfällen machen? Denn in der Kabine und auf dem Trainingsplatz gibt’s eine klare Vorgabe: Lebeau soll Deutsch lernen. Je schneller, desto besser.

Gegen Frankfurt wurde er in der 80. Minute eingewechselt, zielte einmal nur knapp am linken Torwinkel vorbei. Beim Feiern war der 1,75-m-Mann dann einer der Größten. Immer wieder küsste er die Raute auf seiner Trikotbrust und blickte in die Kurve. So, als wollte er sagen: Jungs, ich bin jetzt einer von euch!

Sein Berater ist in der Kurpfalz kein Unbekannter. Regis Dorn, der Ex-Sandhäuser, führte die Gespräche mit Kientz. Lebeau stand in Straßburg eigentlich noch bis 2022 unter Vertrag, wollte aber nach RNZ-Infos unbedingt zum Waldhof. Die Vorgabe: Der SVW wollte keine Ablöse zahlen, also einigte sich der Neue mit Straßburg auf eine Vertrags-Auflösung.

Voll im Saft steht er. Lebeau hat die komplette Vorbereitung beim französischen Erstligisten mitgemacht. Auch in den Testspielen war er dabei.

Auf den ersten Blick erinnert der Mittelfeld-Mann mit seiner charismatischen Zopf-Frisur an Kult-DJ Sven Väth in jungen Jahren. Sie wissen schon, der Väth, der es einst im Frankfurter Omen krachen ließ und mittlerweile auf der ganzen Welt die Plattenteller dreht. Ob Lebeau dem Waldhof genauso einheizen kann?