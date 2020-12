Von Daniel Hund

Mannheim. Trainer Patrick Glöckner schlich über den Platz und umarmte jeden seiner Spieler. So, als wollte er sagen: "Kopf hoch Jungs, es kommen auch wieder bessere Zeiten." Hoffentlich, denn momentan sind es ganz schlimme. Gegen Unterhaching setzte es für den SV Waldhof am Dienstagabend die dritte Pleite in Serie. Diesmal ein 1:4 (1:3). Wieder eine Klatsche, wieder ganz viel Lehrgeld gezahlt.

"Der Gegner war sehr effektiv vor dem Tor", sagte Glöckner, "körperlich konnten wir nach den vielen Spielen in kurzer Zeit leider nicht richtig dagegenhalten."

Glöckner hatte sich etwas überlegt, baute um. Hinten begann man diesmal mit einer Viererkette und für die rechte Außenbahn rückte Manfred Osei-Kwadwo in die Startelf. So sollte er gelingen, der Befreiungsschlag. Hinten stabil stehen, kein Pressing auf Teufel komm raus.

Bis zur 13. Minute sah das auch ganz ordentlich aus. Doch dann klingelte es im Waldhöfer Kasten: Moritz Heinrich tauchte frei vor SVW-Keeper Jan-Christoph Bartels auf, schaute kurz hoch und schob den Ball überlegt ins Netz. 0:1! Ein Rückschlag, der sofort einem Nackenschlag gleichkam. Plötzlich hingen die Köpfe, da war kein Aufbäumen, kein Mut. Nichts mehr. Wenn einer redete und pushte, war es Bartels, der sich im eigenen Sechzehner die Seele aus dem Leib schrie.

Doch das Unheil nahm seinen Lauf: Paul Grauschopf erhöhte auf 0:2 (21.). Dann der Hoffnungsschimmer: Grätsche Benedict Dos Santos auf Höhe der Mittellinie, Sprint Dominik Martinovic, der den Ball nach innen auf Rafael Garcia legte – der Rest war Formsache: Ein Gewaltschuss unter die Latte. 1:2 (27.).

Der Startschuss zur blau-schwarzen Aufholjagd? Denkste. Vier Minuten vor der Pause tauchte der nächste Hachinger frei im Mannheimer Strafraum auf: Niclas Anspach sagte danke und vollstreckte flach ins rechte untere Eck.

Spätestens jetzt stellte sich die Frage: Wo ist sie nur hin, die Mannschaft, die vor zehn Tagen noch Spitzenreiter Saarbrücken mit Hurra-Fußball mit 4:1 aus dem Carl-Benz-Stadion geschossen hatte? Die Antwort ist einfach: Es fehlen zwei Spieler. Ein Duo, das den Unterschied macht. Abwehr-Kante Jesper Verlaat und vor allem Max Christiansen. Der Mittelfeld-Mann wird schmerzlich vermisst. Als Stabilisator, als Antreiber, als Organisator.

Das Chaos in der Defensive ist riesig, die Löcher sind im Mittelfeld gigantisch. Das 1:4 passte gut ins Bild: Luca Marseiler – natürlich wieder völlig frei – durfte sich aus fünf Metern die Ecke aussuchen.

Als Waldhof-Fan bei diesem Kick zuzuschauen? Ganz schwere Kost. Nur gut, dass kaum jemand gucken konnte. Das Stadion war leer und bei MagentaSport, dem übertragenden Sender, gab es einen Server-Absturz und somit keine Live-Übertragung.

Was bleibt, ist eine Bilanz des Schreckens: In den letzten drei Spielen setzte es drei Pleiten mit einer Tordifferenz von 1:11.

Eigentlich ohne Worte.

SV Waldhof: Bartels – Donkor, Seegert, Hofrath, Costly – Dos Santos, Ünlücifci (66. Gohlke) – Ferati (79. Jurcher) – Garcia, Martinovic, Osei-Kwadwo (59. Boyamba)

SpVgg Unterhaching: Mantl – Schwabl, Müller, Greger, Dombrowka – Anspach (67. Fuchs), Grauschopf, Stierlin, Heinrich, Marseiler (57. Schröter) – Hasenhüttl (79. Stroh-Engel)

Schiedsrichter: Eric Müller (Bremen)

Tore: 0:1 Heinrich (13.), 0:2 Grauschopf (21.), 1:2 Garcia (27.), 1:3 Anspach (41.), 1:4 Marseiler (57.)

