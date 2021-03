Von Daniel Hund

Mannheim. "Absteigen? Wir? Im Leben nicht!", tönte der Bekannte noch vor vier Wochen. Sein SV Waldhof sei viel zu gut dafür. Insgeheim träumte die SVW-Nase da noch einen ganz anderen Traum. Den von der Rückkehr in die Zweite Liga. Von einer Serie, die die Blau-Schwarzen im Drittliga-Tableau ganz nach oben spült.

Mittlerweile hat sich der Wind gedreht. Aus Euphorie ist Angst geworden, blankes Entsetzen: "Wenn wir so weiter spielen", murmelte der langjährige Fan, der in Waldhof-Bettwäsche schläft, nach der 0:1-Niederlage gegen Meppen, "steigen wir ab."

Klar ist: Noch ist es zu früh, um in Panik zu verfallen. Mit 35 Punkten hat der SVW nach wie vor neun Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Zeit aufzuwachen, wird es aber allemal. Sechs Spiele, vier Pleiten, zwei Unentschieden und nur drei eigene Tore. Das ist die Ausbeute der Waldhöfer aus den letzten Wochen. Sie ist alarmierend. Denn genau so steigt man ab.

Die entscheidende Frage: Warum kann die Mannschaft ihr Potenzial nicht mehr aufs Rasen-Rechteck bringen? Liegt’s am Trainer, an der eigenen Einstellung oder an anderen äußeren Einflüssen?

Die Leichtigkeit ist längst verflogen. Auch bei Patrick Glöckner, dem Lehrmeister der "Buwe". Schweren Schrittes stiefelte er am Sonntag nach dem 0:1 durchs Carl-Benz-Stadion und klatschte seine Spieler ab. Nachdenklich wirkte er dabei, irgendwie abwesend.

Das änderte sich auch auf der Pressekonferenz nicht. Dort sagte er unter anderem folgenden Satz: "Wir versuchen die Jungs weiter positiv zu begleiten." Das hört sich schwer nach Durchhalteparolen an. Fast so, als würde er selbst nicht mehr an seine Mannschaft glauben.

Nach dem Spiel ging’s wie immer zum gemeinsamen Essen in den Stadion-Katakomben. Auch Jochen Kientz, der Sportliche Leiter, ist stets mit dabei. Auffällig: Diesmal war der Macher schnell weg, düste früher davon als sonst.

Fakt ist: Es wird Zeit für die Wende. Und die soll nun ausgerechnet am Samstag in Ingolstadt eingeleitet werden. Bei einem Gegner, der aus den letzten sieben Spielen sechs Siege geholt hat. Bei einem Gegner, der als Tabellen-Zweiter in Siebenmeilen-Stiefeln in Richtung Zweite Liga marschiert.

Doch Waldhof kann Ingolstadt. Das Hinspiel war ein berauschendes: Mit 4:1 schoss der SVW die Audistädter aus dem Carl-Benz-Stadion, brannte ein Offensiv-Feuerwerk ab. Vielleicht sollte Glöckner ein Best-of-Waldhof von diesem Spiel zusammenstellen und es seinen Jungs immer und immer wieder vorspielen.

Bei denen ist der Respekt vor Ingolstadt groß: "Sie haben die letzten elf Spiele zu Hause nicht mehr verloren", sagt Mittelfeld-Mann Hamza Saghiri und schiebt fast schon trotzig hinterher: "Aber das interessiert ja keinen. Jede Serie ist irgendwann mal vorbei."

Die Vorzeichen sind wieder nicht die besten. Denn zur Sieglos-Serie kommen personelle Probleme: Max Christiansen und Marcel Gottschling sind gelbgesperrt. Kopfzerbrechen wird wohl auch die Innenverteidigung bereiten. Kapitän Marcel Seegert steigt nach seiner Gehirnerschütterung erst in dieser Woche wieder ins Training ein. Und auch Gerrit Gohlke macht sein rechtes Knie noch zu schaffen.