Von Ronny Ding

Mannheim. "Eintracht Frankfurt ist für mich der aufstrebendste Verein der Bundesliga in den letzten Jahren", spricht Waldhof-Trainer Bernhard Trares mit Hochachtung über seinen Gegner in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals. Anpfiff im Carl-Benz-Stadion ist am Sonntag um 15.30 Uhr (live auf Sky).

Vor gar nicht allzu langer Zeit "berauschte" sich der 53-Jährige noch im Fernsehen an der Frankfurter Eintracht, die in der vergangenen Saison auf europäischer Bühne als einziger deutscher Klub mit außergewöhnlichen Leistungen für Furore sorgte. Nun freut sich der Coach darauf, dass Waldhof nach 16 Jahren Abstinenz im DFB-Pokal ausgerechnet dieses Los gezogen hat.

"Das ist ein fantastischer Gegner und eine fantastische Mannschaft. Die ganze Bergstraße ist infiziert. Dort wohnen viele Eintracht-Anhänger", sagt Trares, der selbst an der Bergstraße zu Hause ist. Seine eigene Karriere bei der Eintracht ist schnell zusammengefasst: Zwar bestritt Trares für verschiedene Vereine 281 Spiele in der 2. Liga und eine Klasse höher kommt er auf 183 Einsätze. Im Frankfurter Profiteam stand er aber nie.

"Natürlich hätte ich auch damals gerne mal für die Adler gespielt, man kann sich halt im Leben nicht alles kaufen und nicht alle Wünsche erfüllen sich", schaut er aber nicht im Groll zurück. Im Jugendbereich verbrachte der Bensheimer zwischen 1982 und 1985 drei Jahre bei den Hessen.

"Für einen Vertrag danach für die erste Mannschaft war ich vielleicht nicht gut genug. So musste ich mit Darmstadt 98 den Umweg über die zweite Liga nehmen", begann er seine Profilaufbahn etwas weiter südlich von Frankfurt.

Trotz seiner Sympathie für die Eintracht lässt Trares im Vorfeld nichts schleifen. Um Eintracht-Spionen keine Gelegenheit zur Beobachtung des Gegners zu geben, trainieren seine Spieler die letzten zwei Einheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch Fernsehteams in der Kabine wird es nicht geben, denn kampflos will man sich dem übermächtigen Gegner nicht ergeben.

"Für uns ist es ein Bonus-Spiel und dieses wollen wir wie jedes andere auch mit voller Energie angehen, damit wir es gewinnen können. Man hat auch letztes Jahr gesehen, dass vieles möglich ist", erinnert er an das Erstrunden-Aus der Hessen beim SSV Ulm. Es sei schließlich nicht unmöglich, auch also Verein, der zwei Klassen tiefer spielt, für eine Überraschung zu sorgen. Trares: "Es ist Sport. Wir brauchen den allerbesten Tag und etwas Spielglück, dass vielleicht ein abgefälschter Ball mal reingeht."

Auch sein laufstarker Mittelfeldspieler Dorian Diring, am Montag Torschütze beim 4:0-Sieg über 1860 München, schöpft zumindest etwas Hoffnung. "Jedes Spiel läuft anders. Der Sieg vom Montag gibt uns jedenfalls zusätzlich Motivation", sagt Trares, der ein schönes Fußballfest beider Mannschaften erwartet.

Zu tun bekommen werden es die Waldhöfer Offensivkräfte aller Voraussicht nach mit keinem geringeren als Nationaltorwart Kevin Trapp, den die Eintracht zu Beginn der Woche verpflichtete. In einem Interview deutete der Schlussmann, der am Donnerstag in der Euro-League noch nicht zum Einsatz kam, an, dass er gegen Waldhof spielen werde.

Derzeit hat Waldhof keine neuen Ausfälle zu beklagen. Es fehlen somit Mohamed Gouaida sowie die Langzeitverletzten Raffael Korte, Jan Just, Jesse Weißenfels und Mounir Bouziane. Aufgrund des Zuschauerandrangs, die Partie ist ausverkauft, öffnen die Stadiontore bereits um 13 Uhr. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.