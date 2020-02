Mannheim. (pol/mare) Die Spannung steigt: Am Samstag steht das Drittliga-Derby zwischen dem SV Waldhof und dem 1. FC Kaiserslautern im Mannheimer Carl-Benz-Stadion an. Die Hoffnung auf ein friedliches Duell ist groß, die Polizei aber vorbereitet, wie die Beamten mitteilen. Alle Infos rund um das Spiel:

> Anpfiff, Live: Das Stadion öffnet ab 11 Uhr seine Pforten, das Spiel beginnt um 14 Uhr. Der SWR überträgt das Spiel live ab 14 Uhr.

> Sicherheit: Mehrere hundert Einsatzkräfte werden am Spieltag für die Sicherheit sorgen und auf strikte Fantrennung achten. Wie bereits im Hinspiel im September vergangenen Jahres soll auch im Rückspiel das Motto lauten: "Rivalität ohne Gewalt". Die Polizei weist darauf hin, dass auch sie strafbare Handlungen restriktiv zur Anzeige bringt - unter anderem in den Zügen und oder den Bahnhöfen.

"Eine ganze Region freut sich auf das Derby in der 3. Liga. Begeisterung und Emotionen gehören zu einem Fußballfest dazu", sagt Polizeipräsident Andreas Stenger. Gewalt und Aggressionen hätten dabei jedoch weder in noch außerhalb des Stadions ihren Platz. "Das hat mit Fußball nichts zu tun!" Die Polizei orientiere sich an dem Verhalten der Fans. Stenger macht klar: "Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit einem konsequenten Einschreiten der Polizei rechnen."

Foto: Polizei

> Anreise: Bei mehr als 23.000 erwarteten Fans wird es bereits am Samstagmorgen bis in die Abendstunden hinein zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Carl-Benz-Stadion kommen.

Damit alle Fußballinteressierten rechtzeitig vor Spielbeginn im Stadion sind, empfiehlt es sich, frühzeitig anzureisen. Damit das möglich ist, stehen weitet der öffentliche Personen- und Nahverkehr sein Angebot aus. Die Eintrittskarte gilt gleichzeitig als Fahrkarte im gesamten VRN-Gebiet. Mit der Eintrittskarte für das Carl-Benz-Stadion können die Fans kostenfrei den öffentlichen Nahverkehr des VRN nutzen und mit der Straßenbahn 6 und den Zusatzzügen direkt vors Stadion fahren.

Für die Anreise mit dem Auto steht den Heimfans der Großparkplatz P20 zur Verfügung. Er umfasst rund 6000 Parkplätze und kann am Spieltag über beide Fahrtrichtungen der Wilhelm-Varnholt-Allee (Bundesstraße B37) angefahren werden. Das Carl-Benz-Stadion erreichen die Besucher vom Großparkplatz P20 fußläufig über einen barrierefreien und gut ausgeschilderten Fußweg in rund 15 Minuten.

Die Theodor-Heuss-Anlage wird am Veranstaltungstag in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Straßen "Am Oberen Luisenpark" und "Harrlachweg" von 11 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr voll gesperrt. Die Parkplätze am Friedensplatz können in dieser Zeit nur über die Wilhelm-Varnholt-Allee (B37) angefahren werden. Die Parkplätze 2 und 3 am Friedensplatz sind am Veranstaltungstag den Gästefans vorbehalten.

> Service: Das "Fußballcenter Rhein-Neckar" und das Restaurant "China Palast" in der Theodor-Heuss-Anlage sind am Veranstaltungstag bis 18 Uhr geschlossen. Früh da sein, lohnt sich auch hier: Wer frühzeitig im Stadion ist, dem spendiert der SV Waldhof Mannheim an der Süd-, Ost- und Westtribüne Freigetränke.