Heidelberg. (dh) Das badische Pokalfinale zwischen dem Drittligisten SV Waldhof und dem Regionalligisten FC Astoria Walldorf wird am Samstag, 29. Mai, im Stadion Brötzinger Tal in Pforzheim ausgetragen. Der SWR überträgt das Endspiel im Rahmen einer Konferenz live. Für beide Vereine, die nur ein paar Kilometer voneinander beheimatet sind, entsteht somit eine rund 90 Kilometer lange Anreise.

Und das in eine Stadt, in der die Inzidenz am Mittwoch noch bei knapp 150 lag. Nachvollziehen kann das nicht jeder. Beim SVW nimmt man es sportlich: "Der Verband wird seine Gründe für diese Entscheidung gehabt haben", sagt Markus Kompp, der Geschäftsführer der Mannheimer, "uns ist es egal, wo wir hin fahren müssen. Wir wollen gewinnen."

Update: Mittwoch, 19. Mai 2021, 14.32 Uhr

SV Waldhof und Walldorf kampflos im Finale

Karlsruhe. (dpa) Aufgrund des Trainingsverbots für Amateure ziehen der SV Waldhof Mannheim und der FC Astoria Walldorf kampflos in das Pokal-Finale des Badischen Fußballverbands (bfv) ein. Die Verbandsligisten 1. FC Mühlhausen und ATSV Mutschelbach verzichten aufgrund der Corona-Beschränkungen auf ihre Teilnahme am Halbfinale, wie der bfv am Montag mitteilte. Drittligist Waldhof Mannheim und Regionalligist Walldorf bestreiten das Endspiel am 29. Mai, dem sogenannten Finaltag der Amateure.

Die beiden Verbandsligisten sollen für ihren Verzicht finanziell entschädigt werden. Der Sieger des Wettbewerbs trete von den Einnahmen für die Teilnahme am DFB-Pokal "obligatorisch einen festen Prozentsatz als Solidarsumme ab", teilte der Verband mit.