Duisburg. (dpa/pami) Der SV Waldhof Mannheim hat seine imposante Serie auf fremden Plätzen dank einer beachtlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit ausgebaut. Nach einem 0:2-Rückstand gewannen die Mannheimer in der 3. Fußball-Liga beim Tabellenführer MSV Duisburg 3:2 (0:2) und kletterten selbst auf den zweiten Rang. Marco Schuster schoss den Siegtreffer für die Waldhöfer in der 85. Minute. "Ich war fast glücklich, dass wir nur mit dem 2:0 in die Halbzeit gegangen sind. Wir wollten dann ein Tor machen, um wieder im Spiel zu sein," sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares nach Spielende. "In der zweiten Halbzeit haben wir ordentlich gespielt. Der Sieg ist dann natürlich glücklich, aber wir nehmen es einfach so mit."

Zuvor hatte Gianluca Korte mit einem Doppelpack für den schnellen Ausgleich nach der Pause gesorgt (54./58.). "Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Wir haben eine super Mannschaft, da kann unter der Woche Trubel sein, das ist Samstag egal," so Korte in Bezug auf die Diskussionen der letzten Tage. Die Mannheimer bleiben durch den Sieg auch im 30. Auswärts-Punktspiel nacheinander ungeschlagen, obwohl die Duisburger in der ersten Hälfte durch zwei Treffer von Vincent Vermeij (4./43.) verdient mit 2:0 in Führung lagen. "Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg von Mannheim nicht ganz unverdient," befand Thorsten Lieberknecht, Trainer des MSV Duisburg, auf der Pressekonferenz. "Waldhof hat gezeigt, dass sie mit den zu den besten Mannschaften gehören. Sie stehen verdient da, wo sie stehen."