Von Claus Weber

Sandhausen. Der Sandhäuser Terminplan ist eng getaktet in dieser Woche: Gestern Abschlusstraining, heute Morgen leichtes Anschwitzen, um 18.30 Uhr dann das Heimspiel gegen Union Berlin. Und schon am Donnerstag geht’s weiter ins Erzgebirge, wo am Freitagabend Aue der Gegner sein wird. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt den Spielern nicht. Und das ist vielleicht ganz gut so.

Sonst könnten sie sich womöglich fragen, warum es so gut läuft in Sandhausen und was in dieser Saison drin ist für den Underdog der Zweiten Liga. Kenan Kocak hat jetzt schon Mühe, den Ball flach zu halten. "Wir bleiben demütig und bescheiden", wiederholt der Trainer gebetsmühlenartig, wenn man ihn auf den guten Start seiner Elf anspricht, die mit elf Punkten auf dem vierten Platz steht und heute sogar an die Spitze stürmen könnte.

Voraussetzung dazu wäre eine Heimniederlage des Tabellenführers Kiel gegen St. Pauli und ein Sandhäuser Heimsieg über Berlin. Dazu bedarf es aber wohl einer Leistungssteigerung gegenüber dem jüngsten 1:0 über Kaiserslautern, das zwar verdient war, das Kocak aber doch nicht ganz zufrieden stellte. Zu viele Ballverluste und Fehlpässe wurmten den Coach. Gestern nahm er seine erste Kritik zurück. "Lieber spiele ich mal nicht so gut und gewinne, als super zu spielen und zu verlieren", sagte er, "zumal Lauf- und Zweikampfbereitschaft gestimmt haben."

Ob mit der gleichen Leistung wie am Samstag heute auch die Eisernen zu knacken sind? "Am Dienstag kommt ein anderes Kaliber auf uns zu", sagte Tim Kister gleich nach dem Sieg über Lautern.

Tatsächlich ist die Bilanz gegen die Hauptstädter negativ. In bislang zwölf Vergleichen gab’s drei Siege und sechs Niederlagen. Vergangene Saison verlor Sandhausen mit 0:1 und 1:2. "Gerade im Rückspiel haben wir es versäumt, den Ausgleich zu erzielen", erinnert sich Tim Knipping an ein spannendes Duell, "aber morgen spielen wir zuhause und hier muss uns erst einmal jemand schlagen."

Der Innenverteidiger hat sich vom Ergänzungs- zum Stammspieler entwickelt, trug maßgeblich zum Höhenflug des SVS bei, der vor allem der guten Defensivarbeit geschuldet ist: Der SVS hat erst fünf Gegentreffer kassiert, weniger als alle Konkurrenten. "Auch gegen Kaiserslautern war jeder bereit, für den anderen zu kämpfen, wir haben uns in jeden Ball geworfen", sagte Knipping.

Heute Abend dürfte der 24-Jährige der Anfangself angehören, auch wenn Kocak Veränderungen ankündigt. Der Coach will in der englischen Woche nicht nur die Kräfte seiner Spieler gut einteilen, sondern sich auch taktisch auf den Gegner einstellen. "Vielleicht ziehen wir uns diesmal etwas mehr zurück und lassen die Berliner kommen", kündigt er gestern an.

Dabei ist allerdings Vorsicht geboten. Obwohl Union derzeit nur auf dem achten Tabellenrang steht, gilt die Mannschaft von Trainer Jens Keller als Aufstiegsanwärter. Letzte Saison verpasste sie die Relegation nur knapp. Nach einem starken Start mit zwei Siegen zeigte die Formkurve zuletzt etwas nach unten. Keller bleibt allerdings gelassen: "Ich sehe keinen Grund pessimistisch zu sein."

Dazu hat auch Sandhausen keinen Anlass, zumal Denis Linsmayer zurückkehren wird, der wegen der Geburt seines zweiten Kindes zweimal pausiert hat.

Sandhausen: Schuhen - Klingmann, Kister, Knipping, Paqarada - Linsmayer, Karl - Daghfous, Stiefler - Höler, Wright.