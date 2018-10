Von Wolfgang Brück

Paderborn. Nach dem 3:3 in Paderborn machte Uwe Koschinat seinem Kollegen ein nicht alltägliches Kompliment. "Steffen Baumgart ist mein Idol", erklärte der Trainer des SV Sandhausen. Steffen Baumgart hat den Fußball in Paderborn neu erfunden. Sein Credo: Mit hohem Tempo nach vorne. Kürzlich wurde Spitzenreiter Köln mit 5:3 überrannt und es gibt Experten, Uwe Koschinat ist einer von ihnen, die trauen den Ostwestfalen sogar die Rückkehr in die Bundesliga zu.

Auch beim SV Sandhausen könnten stürmische Zeiten anbrechen. Das 4:0 bei der Koschinat-Premiere gegen Ingolstadt und das 3:3 am Samstag in Paderborn deuten darauf hin. Ein SV Sandhausen, wie man ihn nicht kennt. Mit sieben Toren in zwei Spielen. Zuvor waren für sechs Treffer 13 Spiele nötig.

Kommt nun Angriffslust statt Abwehrstärke? Torfabrik statt Torflaute. Aufregung statt zähes Ringen? In Paderborn lag Sandhausen 2:0 vorne, dann 2:3 hinten. Es war ein kurioses Fußballspiel. Dramatisch. Packend. Wenn es auch nur annähernd so weiter geht, wird Marketing-Chef Dag Heydecker keine Plakate mehr am Hamburger Hauptbahnhof aufhängen müssen, um den Leuten den Weg in die kleinste Zweitliga-Gemeinde zu weisen.

Es war auch ein Nachmittag, in dem der Trainer in 90 Minuten mehr Erkenntnisse über seine neue Mannschaft gewonnen hat als in den zwei Wochen zuvor. Die vermutlich wichtigste: Sandhausen fehlt die Konstanz, zu häufig wechseln starke mit schwachen Phasen. Prima die erste halbe Stunde, als Fabian Schleusener (14.) und Andrew Wooten (27.) Konter wie aus dem Lehrbuch zur 2:0-Führung abschlossen. Doch dann kehrte der Schlendrian ein. Oder wie Kapitän Denis Linsmayer selbstkritisch gestand: "Wir haben zu schnell in den Verwaltungs-Modus geschaltet." Aus einem falschen Gefühl der Sicherheit oder aus Angst vor der eigenen Courage? Der Trainer wird es herausfinden.

Babacar Gueye (37.), Bernard Tektepey (66.) und Marlon Ritter (80.) drehten das Spiel. Der späte Ausgleich durch Wooten (83.) bewahrte die Gäste vor einer traurigen Heimfahrt.

Auch bei Uwe Koschinat war die Freude über den späten Ausgleich größer als der Ärger über den verbummelten Vorsprung. "Wir können froh sein, dass wir in einem Spiel, über das wir keine Kontrolle mehr hatten, noch ein Tor erzielt haben", stellte er fest.

Zwei Drittel Ballbesitz für die Gastgeber, 28:11 Torschüsse, 10:4 Ecken - am Ende konnte Sandhausen mit dem Punkt gut leben. Die ostwestfälischen Hochgeschwindigkeits-Fußballer richteten besonders in der Abwehrzentrale Unordnung an. Tim Kister, der vor zwei Jahren im Pokal dank eines späten Siegtors als Triumphator die Benteler-Arena verlassen hatte, wird den Nachmittag nicht in guter Erinnerung behalten. Mister Zuverlässig, der bisher als einziger in dieser Saison jede Minute dabei war, wurde ausgewechselt. Es hätte auch Jesper Verlaat treffen können. Zum Trost: Hinten sind Reparatur-Arbeiten im allgemeinen einfacher als vorne. Und da gibt es derzeit nichts zu meckern. So stürmisch wie jetzt waren die Sandhäuser zuletzt vor mehr als drei Jahren, als sie mit 13 Toren in drei Spielen in die Saison starteten. Es war nur ein Strohfeuer.

Geht Kocak nach Ingolstadt?

Diesmal könnte der Angriffsschwung dauerhafter sein. Die Zweifel an der Zweitliga-Tauglichkeit von Fabian Schleusener sind verflogen. Nach dem fünften Pflichtspiel-Tor muss man sich höchstens Sorge machen, dass der Südbadener am Saisonende nach Freiburg zurückkehrt. Er ist vom Bundesligisten nur ausgeliehen.

Sturmpartner Andrew Wooten war mit zwei Toren und einer Vorbereitung der Mann des Tages. Zwei Jahre kränkelte der Wormser, jetzt merkt man erst richtig, wie sehr er Sandhausen gefehlt hat.

Die Hoffnungen werden auch von Rurik Gislason und Korbinian Vollmann genährt. Der Isländer bewies, dass er nicht nur der Schönste bei der Weltmeisterschaft in Russland war, sondern auch ansehnlich kicken kann. Mit dem Außenrist und einem Pass über 40 Meter bereitete er das 0:2 vor, mit dem Außenrist vollendete Wooten. Ein grandioses Tor.

Korbinian Vollmann brachte nach seiner Einwechslung frischen Wind. Wenn er jetzt noch beständiger wird, was auch für den diesmal blassen Felix Müller gilt, hat Sandhausen eine beneidenswerte Flügelzange und zwei torgefährliche Spitzen.

"Die Mannschaft ist in Schuss", stellt Sportchef Otmar Schork zufrieden fest. Das ist auch ein Verdienst von Kenan Kocak. Der Ex-Trainer soll beim FC Ingolstadt auf der Liste der Kandidaten stehen, falls Alexander Nouri gehen muss.

Am Dienstag in Heidenheim (20.45 Uhr) und am Freitag in Dresden (18.30 Uhr) stehen die Kurpfälzer vor weiteren Herausforderungen. Im Zweitrunden-Spiel des DFB-Pokals morgen Abend beim schwäbischen Liga-Rivalen geht es um gutes Geld. Im Achtelfinale winken rund 700.000 Euro. Es könnte doch noch ein "Goldener Oktober" für den SV Sandhausen werden.

Paderborn: Zingerle - Dräger, Schonlau, Strohdiek, Collins - Klement, Gjasula (59. Ritter) - Tekpetey, Schwede (75. Antwi-Adjej) - Gueye, Vasiliadis.

Sandhausen: Lomb - Klingmann, Kister (82. Behrens), Verlaat, Paqarada - Linsmayer - Gislason, Förster (70. Jansen), Müller (57. Vollmann) - Wooten, Schleusener.

Schiedsrichter: Sather (Grimma); Zuschauer: 8 216; Tore: 0:1 Schleusener (14.), 0:2 Wooten (27.), 1:2 Gueye (35.), 2:2 Tekpetey (66.), 3:2 Ritter (80.), 3:3 Wooten (83.).