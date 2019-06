Sandhausen. (dpa-lsw) Fußball-Zweitligist SV Sandhausen bastelt am Kader für die neue Saison. Die RNZ fasst hier zusammen, wer kommt, wer geht und wer verlängert. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

> Dienstag, 18. Juni: Innenverteidiger Tim Knipping verlässt den SV Sandhausen und wechselt ablösefrei zum Zweitliga-Konkurrenten SSV Jahn Regensburg. Der 26-Jährige erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2021, teilte sein neuer Club am Dienstag mit.

Knipping absolvierte bisher insgesamt 57 Zweitligaspiele. «Mit Tim gewinnen wir Qualität und Mentalität für unsere Mannschaft hinzu», sagte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller. «Er verfügt über alle Fähigkeiten, die ein moderner Innenverteidiger benötigt. Hinzu kommt sein großes Kämpferherz.» Knipping hatte sich nach einer schweren Verletzung wieder zurück in den Kader zurückgekämpft. (dpa-lsw)

> Mittwoch, 12. Juni: Neuzugang Nummer acht ist da. Mittelfeldspieler Enrique Peña Zauner unterschrieb am heutigen Mittwoch in Sandhausen einen Drei-Jahres-Vertrag. Der 19-jährige Offensiv-Spieler kommt von Borussia Dortmund. Dort wurde er deutscher Meister mit der A-Jugend, trug zehn Saisontreffer und das entscheidende Tor beim 5:3-Endspielsieg gegen den VfB Stuttgart zum Titel bei.

"Ich habe mich trotz der Angebote vom belgischen Erstligisten Royal Mouscron und dem Linzer ASK aus der österreichischen Bundesliga bewusst für den SVS entschieden, weil ich der Meinung bin, dass ich mich hier am besten weiterentwickeln kann", sagte Zauner. Für Sandhausen-Trainer Uwe Koschinat ist er ein "sehr spannender Spieler, der deutliche Spuren in der besten Nachwuchsmannschaft Deutschlands hinterlassen hat".

Zumindest der Unterhaltungswert dürfte am Hardtwald größer werden. Denn wie schon Julius Biada, der am Dienstag vorgestellt wurde, ist auch Peña Zauner ein Spieler, der für Überraschungen gut ist. Bei einem Jugendspiel, damals noch im Trikot von Eintracht Frankfurt, chippte er einen Freistoß aus 35 Metern von der Seitenauslinie aus ins Netz. Tatort war Sandhausen, der Treffer wurde in eine vereinsinterne Auswahl für das "Tor des Monats" genommen.

"Enrique verfügt über intelligente Bewegungs-Muster. Er ist ein außergewöhnliches Talent", sagt Trainer Koschinat über den gebürtigen Offenbacher, der einen venezolanischen Pass hat und zwölfmal für die Junioren-Nationalmannschaft seines Landes spielte. Der Internet-Dienst "90 Minuten" teilt die Einschätzung. Der künftige Sandhäuser, heißt es, habe "ähnliche Anlagen" wie ein anderer Dortmunder: Mario Götze.

> Dienstag, 11. Juni: Stürmer Julius Biada kommt vom 1. FC Kaiserslautern. Der 26-Jährige bekommt einen Dreijahresvertrag. "Ich kenne Julius sehr gut und verbinde große Hoffnungen mit dieser Verpflichtung", sagte Trainer Uwe Koschinat laut Mitteilung vom Dienstag. "Ich weiß, wie Julius zu führen ist, und bin davon überzeugt, dass er eine der ganz großen Überraschungen im Kader werden kann." Koschinat kennt Biada aus der gemeinsamen Zeit bei Fortuna Köln. Biada wechselte danach zu Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern.

> Donnerstag, 6. Juni: Noch steht der neue Kader nicht endgültig fest. Am Mittwoch konnte immerhin der sechste Neuzugang vorgestellt werden. Philip Türpitz (27) kommt ablösefrei vom Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg und erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag. "Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar", sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca, "mit seiner Mentalität und seiner Spritzigkeit ist er für jeden Gegner unangenehm."

In der abgelaufenen Saison kam Türpitz auf 29 Einätze, erzielte sieben Tore; in den letzten fünf Partien musste er wegen einer Muskelverletzung aussetzen. In der Runde war er sogar auf 17 Treffer gekommen. Uwe Koschinat hatte Türpitz schon länger auf dem Schirm. "Er ist Vollstrecker und Vorbereiter und deshalb bin ich mir sicher, dass er unsere Offensive extrem bereichern wird."

Zumal Sandhausen das Ringen um seine besten Torjäger zu verlieren droht. Andrew Wooten ist bei Bochum und St. Pauli im Gespräch. "Wir wollen Andrew halten", sagte Kabaca, "aber er weiß, dass wir unsere Hausaufgaben machen und die Position nicht für ihn frei halten können."

Bei dem vom SC Freiburg ausgeliehen Fabian Schleusener steht die vom Bundesligisten geforderte Ablösesumme im Weg. "Es ist schwer für uns, da mitzugehen", erklärte der Sportliche Leiter, "deshalb ist eine Weiterverpflichtung eher unwahrscheinlich."

Dafür sieht es bei Philipp Förster nach einem Verbleib am Hardtwald aus. Für den Spielmacher wurden zwei Angebote von Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin abgegeben. "Berlin ist deutlich unter unserer Schmerzgrenze geblieben", sagte Kabaca, "die Tendenz geht dazu, dass Philipp bleibt."

Ein Innenverteidiger, ein defensiver Mittelfeldspieler und ein weiterer Torwart stehen noch auf der Wunschliste des SV Sandhausen. Platz ist noch im Kader. Bislang stehen zehn Abgänge fest. Florian Hansch, der ein halbes Jahr an Drittligist SV Wehen Wiesbaden ausgeliehen war, soll erneut für eine Saison ausgeliehen werden, mit dem zweiten Rückkehrer Mirco Born will man in die Vorbereitung starten.

Weitere Ab- und Zugänge stehen auch fest: Den bisherigen Haupt- und Trikotsponsor "Verivox" löst das Online-Wettportal "sunmaker" ab.

> Mittwoch, 5. Juni: Steht Philipp Förster vor dem Absprung zu Union Berlin? Auf RNZ-Anfrage bestätigte Mikayil Kabaca, dass der Bundesliga-Aufsteiger den 24-jährigen Mittelfeldspieler des SV Sandhausen gerne verpflichten würde.

Allerdings hat der gebürtige Brettener noch einen Vertrag bis 2021, die Option mit eingerechnet. "Die Berliner haben ein erstes Angebot abgegeben, das wir nicht akzeptiert haben", sagt Kabaca, "auch ein nachgebessertes Angebot hat nicht unseren Vorstellungen entsprochen."

Eine Summe wollte der Sportliche Leiter nicht nennen. Geht man davon aus, dass Sandhausen für den Verkauf von Lucas Höler zum SC Freiburg geschätzte 1,3 Millionen Euro erlöste, Höler aber nur noch ein halbes Jahr gebunden war, so dürften sich die Forderungen des Zweitligisten für Förster im Bereich von zwei Millionen Euro bewegen.

Gegen Widerstände holte Ex-Trainer Kenan Kocak den Ex-Waldhöfer nach einem erfolglosen Zwischenspiel beim 1. FC Nürnberg vor zwei Jahren nach Sandhausen. Der ebenso robuste wie spiel- und laufstarke Profi entwickelte sich zum nahezu unverzichtbaren Leistungsträger. In dieser Saison erzielte er in 31 Spielen fünf Tore, bereitete weitere drei vor.

Sollte Förster nach Berlin wechseln, droht dem SV Sandhausen der Verlust von drei Spielern, die für 33 der insgesamt 45 Tore verantwortlich waren. Bei Fabian Schleusener (11 Tore), der vom SC Freiburg nur ausgeliehen war, sieht es nicht nach einer Weiterbeschäftigung aus.

Auch Andrew Wooten (17) hat sich noch nicht entschließen können, seinen Vertrag zu verlängern. Angeblich soll sein Berater eifrig auf der Suche nach einem neuen Verein sein. Nimmt man den Weggang von Torwart Marcel Schuhen nach Darmstadt hinzu, dann könnte es passieren, dass der SV Sandhausen vor seiner achten Zweitliga-Saison eine fast komplette Achse ersetzen muss.

> Dienstag, 4. Juni: Der SV Sandhausen ist auf der Suche nach einem neuen Torwart tief im Osten fündig geworden. Der Fußball-Zweitligist verpflichtete am Dienstagabend den 26-jährigen Martin Fraisl, der zuletzt beim rumänischen Erstligisten FC Botosani zwischen den Pfosten stand. Der 1,87 Meter große Österreicher wechselt ablösefrei und unterschrieb am Hardtwald einen Vertrag bis 2022.

Fraisl soll den nach Darmstadt abgewanderten Marcel Schuhen ersetzen. Ob er die neue Nummer eins wird, ist allerdings noch mit einem Fragezeichen versehen. Weil auch Ersatztorwart Niklas Lomb den Verein verließ und nach Leverkusen zurückkehrte, werden die Kurpfälzer ihre Augen weiter offen halten. "Wir werden mit Fraisl und Rick Wulle in die Vorbereitung starten und dann sehen, was wir noch machen", sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca.

Immerhin ist Fraisl, der während seiner letzten Station in Rumänien schon nach einem Vierteljahr eine Pressekonferenz in der Landessprache abhalten konnte, in der abgelaufenen Spielzeit als bester Torhüter der Liga ausgezeichnet worden. Dabei war er erst im November zum ersten Einsatz gekommen und hatte lediglich 16 Pflichtspieleinsätze.

Empfohlen wurde der Österreicher von Sandhausens Torwarttrainer Daniel Ischdonat. "Er hat ihn lange beobachtet und ihn uns ans Herz gelegt", sagte Kabaca. Fraisl sei ein ähnlicher Torwarttyp wie Marcel Schuhen, erklärte Sandhausens Trainer Uwe Koschinat: "Er steht für diese Tugenden, über eine spektakuläre Spielweise die ganze Mannschaft mitreißen zu können."

> Dienstag, 4. Juni: Mittelfeldspieler Mohamed Gouaida wechselt vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen zum Drittliga-Aufsteiger SV Waldhof Mannheim. Dort erhält er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, teilte der SV Waldhof am Dienstag mit.

Zuvor war der Vertrag des 26-Jährigen in Sandhausen, wohin Gouaida erst im vergangenen Sommer vom Hamburger SV II gewechselt war, aufgelöst worden. Das gab der SVS bekannt. Der Spieler mit französischem und tunesischem Pass hatte für Sandhausen drei Zweitliga-Spiele bestritten.

> Freitag, 31. Mai: Der nächste „Holländer“ ist da. Nach Stürmer Mario Engels aus Kerkrade unterschrieb am Freitag mit Marlon Frey vom PSV Eindhoven II ein Profi beim SV Sandhausen, der zwar einen deutschen Pass hat, jedoch in der vergangenen Runde bei einem niederländischen Zweitligisten unter Vertrag stand. In 31 Spielen (ein Tor/drei/Vorlagen) war der 23-jährige gebürtige Düsseldorfer eine feste Größe im Nachwuchsteam des 24-maligen Meisters.

„Ich will mich in einem ruhigen Umfeld weiter entwickeln und hoffe, mit meiner Übersicht und Passgenauigkeit helfen zu können“, wird Frey zitiert. Koschinat traut dem Neuen einen Stammplatz zu. „Marlon versteckt sich nicht. Seine Laufstärke und Aggressivität passen zu unserer Spielweise“, sagt der Trainer.

Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca hebt hervor, dass Frey in neun Spielen für Bayer Leverkusen Bundesliga-Erfahrung sammeln konnte und im UEFA-Cup zweimal für die Werkself im Einsatz war. Mit acht wechselte Marlon unters Bayer-Kreuz, debütierte mit 19 beim 5:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Im Sommer 2016 wurde er an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen, für den er elfmal in der Zweiten Liga und sechsmal in der U 23 zum Einsatz kam.

Vor einem Jahr sollen Greuther Fürth und der FC Ingolstadt am zentralen Mittelfeldmann interessiert gewesen sein, stattdessen wechselte er nach Holland.

Frey bindet sich für zwei Jahre. Er ist nach Rückkehrer Aziz Bouhaddouz (zuletzt Saudi-Arabien), Robin Scheu (Fortuna Köln) und Mario Engels der vierte Neuzugang für die am letzte Juli-Wochenende beginnende Zweitliga-Saison.

Der 26-Jährige Torwart Marcel Schuhen verlässt Sandhausen ablösefrei und erhält bei den Hessen einen Dreijahresvertrag bis zum Sommer 2022.

Schuhen ersetzt künftig den zum Hamburger SV gewechselten Daniel Heuer Fernandes als Nummer eins. Seit 2017 absolvierte Schuhen für Sandhausen 56 Zweitligaspiele.

> Freitag, 24. Mai: Der SV Sandhausen hat den Stürmer Mario Engels verpflichtet. Der 25-Jährige kommt zur neuen Saison vom niederländischen Zweitliga-Club Roda Kerkrade und erhält in Sandhausen einen Zweijahresvertrag, wie der SVS am Freitag mitteilte. "Er ist flexibel in der Offensive einsetzbar und hat in der abgelaufenen Saison in 34 Spielen 24 Tore gemacht", sagte Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca über den gebürtigen Troisdorfer.

Erst am Donnerstag hatte Dennis Diekmeier bekannt gegeben, dass er beim Zweitligisten in der Kurpfalz bleibt.

> Mittwoch, 22. Mai: Robin Scheu wechselt vom Drittliga-Absteiger Fortuna Köln zum SV Sandhausen und damit zu seinem früheren Trainer Uwe Koschinat. Der 24-Jährige unterschrieb beim Fußball-Zweitligisten einen Zweijahresvertrag.

"Kein Trainer kennt mich besser als er", sagte Scheu in einer Vereinsmitteilung vom Mittwoch über Koschinat. Der Coach war im vergangenen Oktober von Fortuna Köln nach Sandhausen gekommen und hatte den Verein zum Klassenerhalt geführt. Scheu absolvierte in der vergangenen Drittliga-Saison 30 Partien, in denen er sechsmal traf.

> Montag, 20. Mai: Angreifer Aziz Bouhaddouz kehrt zur kommenden Saison zum Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen zurück. Der 32-Jährige kommt vom saudi-arabischen Erstligisten Al-Batin und erhält beim SVS einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021, wie der Verein am Montag mitteilte. «Aziz erfüllt zu 100 Prozent mein sportliches Anforderungsprofil», sagte Sandhausens Trainer Uwe Koschinat. «Darüber hinaus will er es allen nochmal beweisen, er hat eine unheimliche Gier.» Der Marrokaner hatte bereits von 2014 bis 2016 für den SVS gespielt und war anschließend zum FC St. Pauli gewechselt. Seit dem Sommer 2018 spielt er in Saudi-Arabien.