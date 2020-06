Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Dem historischen Sieg folgte "business as usual". Einen Tag nach dem 5:1-Triumph im Volksparkstadion, mit dem der SV Sandhausen dem Hamburger SV die Rückkehr in die Bundesliga vermasselte, bestätigte der Zweitligist den Weggang eines seiner dienstältesten Profis. Nach sechs Jahren verlässt Leart Paqarada den Hardtwald. Über seinen neuen Verein ist noch nichts bekannt.

Mit dem linken Verteidiger Leart Paqarada verlässt einer der "Alten Hasen" den SV Sandhausen. Foto: vaf

"Wir sind überein gekommen, dass es vorteilhaft ist, nach der langen Zeit neue Impulse zu setzen", erklärte Uwe Koschinat. Der Trainer verabschiedete den 25-jährigen Linksverteidiger mit einem Lob: "Leart hat eine starke Saison gespielt."

Insgesamt war der gebürtige Bremer in 151 Spielen für den SV Sandhausen am Ball. Mit seinen gefährlichen Freistößen erzielte er fünf Tore. "Wir bedanken uns bei Leart und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", äußerte sich der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca betont sachlich.

Es darf vermutet werden, dass auch unterschiedliche finanzielle Vorstellungen zur Trennung beigetragen haben. Der kosovarische Nationalspieler hatte Stärken, aber auch Schwächen. Gefürchtet waren die Flankenläufe und Standards des technisch starken Linksfußes. Doch nicht immer ging Paqarada an seine Grenzen, schöpfte längst nicht seine großen Möglichkeiten aus.

Dass Präsident Jürgen Machmeier den Profi Anfang Februar nach dem 0:2 in Nürnberg an die Kandarre genommen hat, dürfte auch nicht zu mehr Zuneigung geführt haben. "Es ist eine alte Regel, dass man nicht den schlechtesten Spieler den Elfmeter schießen lässt", hatte der Boss damals nach einem vergebenen Strafstoß gerügt.

Auch Stürmer Rurik Gislason wird in der kommenden Saison nicht mehr für den SVS spielen. Foto: vaf

Paqarada ist der fünfte Spieler, der den SV Sandhausen verlässt. Bereits seit Winter steht fest, dass es für Rurik Gislason keine Zukunft mehr am Hardtwald gibt. Vom isländischen Nationalspieler, der zwar eine Million Follower in den sozialen Medien um sich scharte, aber mit Toren geizte, trat zuletzt nur noch auf Instagram mit Posting von Golfplätzen in Erscheinung.

Mit ihm verabschiedet sich Markus Karl. Der Abwehrspieler, mit 34 der älteste Profi am Hardtwald, kam nach seinem Kreuzbandriss im April vergangenen Jahres nicht mehr auf die Beine. Er war in vier Spielzeiten 77-mal für Sandhausen am Ball, sorgte jedoch zuletzt für negative Schlagzeilen. Beim Drittliga-Derby zwischen Kaiserslautern und Waldhof trug er ein Shirt mit der Aufschrift: "Waldhof verrecke!".

Mit Karl geht ein weiterer Innenverteidiger. Jesper Verlaat zieht die Konsequenzen aus seinem Status als Reservist. Nur drei Spiele durfte der sympathische 24-jährige Niederländer in dieser Saison mitmachen, letzte Runde waren es noch 29. "Wir verstehen, dass Jessy regelmäßig spielen will, verlieren ihn aber ungern, weil er eine positive Ausstrahlung hat", kommentierte Kabaca. Außerdem wird der 21-jährige Roman Hauk den SVS verlassen und sich dem Regionalligisten FC-Astoria Walldorf anschließen.

Weitere Entscheidungen werden in den nächsten Tagen erwartet. "Wir sind in Gesprächen mit Philipp Klingmann, Erik Zenga und Tim Kister, deren Arbeitspapiere ebenfalls auslaufen", teilte Kabaca mit. Gleichzeitig gilt es, Ersatz für Paqarada zu finden. "Bei einem Linksverteidiger ist das gar nicht so einfach", fürchtet Koschinat.

Zudem soll es – nach Nils Röseler aus Venlo – weitere Neuzugänge geben. "Wir wollen Schwachstellen ausmerzen und die Mannschaft stärker machen", versprach Machmeier. Das Ziel ist anspruchsvoll: Ein einstelliger Tabellenplatz, statt immer nur gegen den Abstieg zu kämpfen.

Nicht zuletzt der grandiose Auftritt am Sonntag in Hamburg hat Mut gemacht.