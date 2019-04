Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Es kommt selten vor, dass Uwe Koschinat wenig weiß über einen Fußballer. Der Profi mit der Rückennummer zwei gehörte in diese Kategorie. Inzwischen ist der Trainer des SV Sandhausen von den Qualitäten des Innenverteidigers überzeugt.

Gleichwohl, von keinem anderen Profi weiß man so wenig wie von dem Mann aus Sibirien. Aleksandr Vyaveslavovich Zhirov. Der erste Russe in der Geschichte des SV Sandhausen. Ein Hüne von 1,93 Metern. Der große Unbekannte.

6000 Kilometer liegen zwischen seiner Heimat und dem neuen Arbeitsplatz. Barnaul ist eine Stadt in West-Sibirien. Mehr als eine halbe Million Menschen leben dort. Im Winter ist es bitterkalt. Um die 20 Grad Minus. Mancher arme Teufel fristete in Barnaul sein Dasein in einem Straflager. Doch Barnaul gilt auch als Stadt des Geistes. Es gibt fünf Theater, mehrere Museen, 30 Bibliotheken.

Ist es ein Zufall, dass sich der Fußballer des SV Sandhausen dort eine Wohnung gesucht hat, wo viele Professoren und Studenten zuhause sind: im Heidelberger Stadtteil Neuenheim. "Alex ist ein wacher und intelligenter Mensch", sagt Uwe Koschinat, "wenn es nicht allzu kompliziert ist, kann man sich schon auf Deutsch mit ihm unterhalten." Es braucht Unternehmungsgeist, um im fortgeschrittenen Fußballer-Alter von 28 Jahren in eine neue Welt aufzubrechen. "Es ist nicht so, dass man in Russland schlecht verdient", erklärt Arthur Beck, "manchmal sogar mehr als hier." Arthur Beck ist der Bruder des früheren Hoffenheim-Profis Andreas Beck. Ein Russland-Deutscher, der als Vermittler und Berater zahlreiche Russen unter Vertrag hat.

Mit einem aktuellen Marktwert von 500.000 Euro ist Zhirov in Becks Portfolio an Nummer acht aufgelistet. 56 Spiele in der russischen Premier League kann der Innenverteidiger aufweisen. Auch wenn die Namen seiner Klubs, Wolgar Astrachan, Jneissel Krasnojansk und Anschi Machatschkala, nur Experten ein Begriff sind.

Anfangs sah es nicht gut aus. In den Spielen gegen Fürth (1:3) und den Hamburger SV (0:3) konnte der Neuzugang nicht überzeugen. "Da wurde ich ins kalte Wasser geworfen", blickt er zurück. Erst vier Monate später, kurz vor Weihnachten beim 1:1 in Bielefeld, tauchte der Russe wieder aus der Versenkung auf. Seitdem stand er weitere zehn Mal auf dem Platz, zeigte ordentliche bis gute Leistungen. "Alex ist kopfballstark, er hat ein ausgezeichnetes taktisches Verständnis und eine starke Spieleröffnung", urteilt Koschinat. Sein Berater ergänzt: "Alex ist ein unfassbar guter Junge. Ehrgeizig, lernbegierig. Mehr deutsch als russisch."

In dem großen Land, wirbt Arthur Beck, gebe es ein riesiges Potenzial an talentierten Fußballern. Koschinat gibt zu bedenken: "Die Umstellung ist gewaltig. Die fremde Sprache, die andere Kultur." Am Hardtwald war hilfreich, dass Erik Zenga als Dolmetscher fungierte. Seine Mutter ist Russin, der Mittelfeldspieler lebte die ersten Jahre in Russland, wuchs zweisprachig auf.

Zhirov und Zenga sind mittlerweile Freunde. Auch Korbinian Vollmann, Leart Paqarada, Philipp Förster und Nejmeddin Daghfous sind oft dabei, wenn die Jungs unterwegs sind. "Alex wird nicht nur mitgeschleppt, er ist voll akzeptiert, ist mittendrin", beobachtet der Trainer.

Alle zwei bis drei Wochen schaut Zhirovs Frau Julia nach dem Rechten. Das Paar ist noch kinderlos. Wenn überhaupt, dann vermisst er die russische Sauna, dafür sei das Wetter in der Kurpfalz besser als zuhause. Beim Heimspiel am heutigen Samstag (13 Uhr/Sky) gegen Dynamo Dresden soll es frisch werden am Hardtwald.

Ideale Bedingungen für den Mann aus Sibirien?