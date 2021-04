Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Der Mann, der genau dafür prädestiniert ist, mag keinen Tipp abgeben vor dem Kellerduell zwischen dem SV Sandhausen und den Würzburger Kickers am Ostersonntag (13.30 Uhr/Sky). Michael Schiele hat in dieser Saison beide Vereine trainiert. Bei den Franken musste er nach zwei Spielen seinen Platz räumen, am Hardtwald war er ein knappes Vierteljahr.

Drei Siege, ein Unentschieden und neun Niederlagen sind eine Bilanz, bei der man den Verantwortlichen zugestehen kann, dass sie nervös werden. Schiele ist überzeugt davon, er hätte die Kurve gekriegt. Er sagt: "Die spielerische Weiterentwicklung war klar erkennbar. Es wäre eine Frage der Zeit gewesen, bis sich die entsprechenden Ergebnisse eingestellt hätten."

In der Tat hat der SV Sandhausen unter Schiele nicht schlecht Fußball gespielt – leider zu selten über 90 Minuten.

Seit Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits übernommen haben, hat zwar die Schönheit gelitten, aber es sind mehr Stabilität und Konstanz eingekehrt. Entscheidend besser ist es nicht geworden. Schiele und das neue Duo haben den gleichen bescheidenen Schnitt von 0,8 Punkten. Koschinat lag bei 1,0 Zählern. Der Vergleich hinkt ein wenig, denn auch die Gegner spielen eine Rolle.

Der 43-jährige Fußballlehrer aus dem schwäbischen Dorfmerkingen könnte auch Diplomat sein und ein Unentschieden voraussagen. Doch mit einer Punkteteilung ist keinem gedient, schon gar nicht den mit sechs Zählern Rückstand fast abgeschlagenen Würzburgern, bei Sandhausen hängt es auch davon ab wie Braunschweig in St. Pauli und Osnabrück in Karlsruhe spielen.

Kleppinger will gewinnen. "Es steht außer Frage, dass für uns nur ein Sieg zählt", betont er. Weil seine Mannschaft seit über viereinhalb Stunden auf ein Tor wartet, stand Angriffstraining auf dem Programm. "Verschiedene Spielformen und Abschluss-Übungen", wie der 63-jährige Fußballlehrer preisgab.

Mut macht, dass der mit acht Treffern erfolgreichste Schütze wieder dabei ist. Kevin Behrens hat seine Gelbsperre verbüßt. Jetzt fehlt Gerrit Nauber wegen der fünften gelben Karte.

Gesund zurückgekehrt von der russischen Nationalmannschaft ist Alexandr Zhirov. Stefano Kapino, Besar Halimi und Nikolas Nartey, die für Griechenland, den Kosovo und Dänemark unterwegs sind, werden die nächsten Tage erwartet. Um die Lücken zu schließen, durften Talente aus Joachim Stadlers Nachwuchs-Leistungszentrum bei den Profis mittrainieren: Shpetim Xhaka, Christian Schmid und Felix Lutz von der U 19, Laurin Curda und Eren Aygun von der U 23.

Mit Sandhausen und Würzburg treffen die Zweitligisten mit den wenigsten Punkten, aber den meisten Gegentoren aufeinander. Beide haben auswärts nur einmal gewonnen – Sandhausen in Würzburg, Würzburg in Osnabrück. Der Würzburger Aufstieg unter Schiele war nicht geplant, erst 2025 wollten die Franken in der Zweiten Liga sein, für die Kurpfälzer verkündete Uwe Koschinat ein ehrgeiziges Ziel: Einen dauerhaften Platz unter den 25 Besten in Deutschland.

Bernhard Trares, der sich mit dem Aufstieg in die Dritte Liga unsterblich beim SV Waldhof gemacht hat, rechnet am Ostersonntag mit "vielen langen Bällen". Er hat Respekt vor den "großen und guten Spielern" beim SV Sandhausen. Ein Leckerbissen ist nicht zu erwarten am Hardtwald. Die Chefs auf der Bank – Kleppinger und Kulovits auf der einen und Trares auf der anderen Seite – stehen nicht für hohe Fußballkunst, aber sie wussten sich ihrer Haut zu wehren. Darauf wird es ankommen in den nächsten Wochen im Abstiegskampf.

Natürlich wird sich Schiele, dessen Mission vor allem deshalb scheiterte, weil er mehr Entwickler als Feuerwehrmann ist, das Spiel anschauen, wird auf zwei Geräten zwischen Konferenz und Einzelpartie hin und herschalten.

Vielleicht wird er danach mit seinen Buben Toni und Leo, zwölf und sieben Jahre alt, ein bisschen kicken. Er sagt, er habe eine Zeit lang gebraucht, um über die Enttäuschung hinwegzukommen. Er ist mit dem Traktor in den Wald gefahren, um Holz zu machen, hat Nachbarn bei Computer-Lösungen geholfen.

Er ist mit sich im Reinen.