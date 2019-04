Den 2:1-Sieg in Ingolstadt widmeten die Sandhäuser Spieler (v.l.: Diekmeier, Wooten, Linsmayer, Kister und Verlaat) ihrem verletzten Torjäger Fabian Schleusener. Foto: SVS

Von Claus Weber

Sandhausen. Die Verletzung von Fabian Schleusener trübt die Stimmung beim SV Sandhausen vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn (Samstag, 13 Uhr/Sky). Der Torjäger hatte sich beim 2:1-Sieg in Ingolstadt das Schienbein gebrochen und wird den Rest der Runde ausfallen. "Es ist sehr schade für Fabian", sagte Kevin Behrens, der in der Saison-Endphase ins Team rücken dürfte, "aber es muss weitergehen und ich werde alles dafür geben, um der Mannschaft zu helfen."

Der 28-jährige Behrens, der vor dieser Saison vom Viertligisten 1. FC Saarbrücken an den Hardtwald gewechselt war, hat mit seinem Ausgleichstor in Ingolstadt bewiesen, dass er kein schlechter Ersatz ist. "Kevin hat lange dafür gearbeitet, er brennt auf mehr Einsatzzeit", meinte Trainer Uwe Koschinat, "und weil er in Ingolstadt auch gleich getroffen hat, liegt es auf der Hand, dass er Fabian ersetzen wird." Der bullige Behrens ist ein anderer Spielertyp als Schleusener, zeigt körperliche Präsenz im Strafraum, ist stark im Kopfballspiel.

Mehr noch als die Angreifer werden im schweren Heimspiel gegen den SC Paderborn am Samstag allerdings die Sandhäuser Verteidiger gefragt sein. Der Aufsteiger hat sich in den letzten Wochen auf den vierten Tabellenrang nach oben gespielt, ist das beste Team der Rückrunde. Für Koschinat ist das keine Überraschung: "Ich habe schon vor der Runde gesagt, dass ich Paderborn den Durchmarsch zutraue."

Der Sandhäuser Trainer hat "großen Respekt" vor den Ost-Westfalen und deren Trainer Steffen Baumgart. "Das ist kein Gegner, mit dem wir uns auf Augenhöhe bewegen", sagte der 47-Jährige, "das ist eine enorm sprint- und offensivstarke Mannschaft, wir dürfen sie nicht ins Laufen kommen lassen und müssen versuchen, das Tempo aus dem Spiel zu nehmen."

Mit 61 Treffern hat Paderborn die zweitmeisten Tore erzielt. Nur Spitzenreiter Köln (68) ist noch treffsicherer. Aber: Der SC hat auch schon 41 Gegentore kassiert. Die Angriffsstärke ist zugleich seine Schwäche. Das hat der SV Sandhausen schon im reichlich verrückten Hinspiel aufgedeckt. Die Kurpfälzer waren 2:0 in Führung gegangen, lagen dann 2:3 zurück, ehe Andrew Wooten kurz vor Schluss der 3:3-Endstand gelang.

"Wir müssen ihre überfallartigen Konter vermeiden", warnte der Angreifer, "am besten wäre es, wir könnten mit einem frühen Tor vorlegen." Das Selbstbewusstsein ist auch bei Wooten in den letzten Spielen gewachsen. Nach dem 0:3-Heimdebakel gegen Aue vor vier Wochen haben die Sandhäuser dreimal nacheinander gewonnen und sich vom letzten auf den 15. Tabellenplatz nach oben gekämpft. So ein Lauf war zum letzten Mal vor drei Jahren geglückt. "Das hat uns Aufschwung gegeben, die Brust ist wieder breiter geworden", glaubt Wooten.

Selbstbewusstsein sei gut, sagt Uwe Koschinat, Übermut aber verkehrt. "Wir müssen nach dieser kleinen Serie gegen jede Form von Selbstzufriedenheit ankämpfen", mahnte der Trainer, gab aber auch zu: "Wir haben es nun wieder selbst in der Hand und können den Klassenverbleib aus eigener Kraft schaffen."

In den nächsten beiden Heimspielen gegen Paderborn und eine Woche darauf gegen Dresden bietet sich Sandhausen die große Möglichkeit, den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz auszubauen. Dass man am Samstag auf eine erschöpfte Mannschaft treffe, glaubt Koschinat nicht. Immerhin hat Paderborn erst am Dienstag im DFB-Pokal gegen den HSV gespielt und 0:2 verloren. "Auf den sprintintensiven Positionen sind sie doppelt besetzt", weiß der Trainer, "wir sollten also nicht auf die Karte Müdigkeit setzen."

Die gute Nachricht zum Schluss: Markus Karl, der in Ingolstadt wegen einer Fußprellung fehlte, trainiert seit Mittwoch wieder in vollem Umfang mit der Mannschaft. Der Routinier dürfte morgen in die Startelf zurückkehren.

So könnte Sandhausen spielen: Schuhen - Diekmeier, Verlaat, Zhirov, Paqarada - Linsmayer, Karl - Gislason, Förster, Behrens - Wooten.