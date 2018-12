Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Was die RNZ vor einer Woche exklusiv meldete, hat Otmar Schork jetzt bestätigt. Der SV Sandhausen ist an einer Rückkehr von Julian Schauerte interessiert. "Schließlich hat uns Julian gut in Erinnerung", erklärte der Sportchef am Randes Turniers um den 1603-Cup der Heidelberger Brauerei in Bammental. Schauerte bestritt in fünf Jahren 161 Zweit- und Dritt-Ligaspiele für Sandhausen, war Leistungsträger und Publikumsliebling, ehe er 2015 unter Tränen der Fans zu Fortuna Düsseldorf ging.

Beim belgischen Erstliga-Elften AS Eupen, wohin er im Sommer wechselte, kam der 30-jährige Verteidiger zuletzt kaum noch zum Einsatz. Angeblich spielt er in den Überlegungen des ehemaligen französischen Nationalspielers Claude Makélélé, der seit November Trainer ist, keine Rolle mehr. Freilich, der Vertrag des Sauerländers läuft noch bis 2021. Mit Eupen habe man noch keinen Kontakt aufgenommen, sagte Schork, doch zu Schauerte sei die Verbindung nie abgebrochen.

Unabhängig davon, ob es mit dem Comeback klappt, wird es beim abstiegsbedrohten Zweitliga-Viertletzten mit hoher Wahrscheinlichkeit Veränderungen geben. "Wir haben eine sehr sorgfältige Analyse vorgenommen", erklärte Schork, "und werden Transfer tätigen, falls es der Markt hergibt." Der 61-jährige Rauenberger sprach von zwei bis drei Neuzugängen.

Nicht auf allen Positionen würde der gewünschte Konkurrenzkampf herrschen, meint der Geschäftsführer. Trotz eines Kaders von 29 Profis, dessen Größe bei weiteren Verpflichtungen ein Problem darstellen könnte. Namen wollte Schork nicht nennen, doch es liegt nahe, dass man Spielern mit wenig Einsatzzeiten, keine Steine in den Weg legen würde, falls sie sich verändern wollen. In Frage kommen Alex Rossipal, Ken Gipson, Mohamed Gouaida, Florian Hansch - und Marcel Seegert. Dazu Schork: "Wir schicken keinen weg, sondern werden uns mit den Profis unterhalten, welche Lösung - ausleihen oder abgeben - die beste ist."

Marcel Seegert wird mit Waldhof in Verbindung gebracht. Foto: vaf

Über eine mögliche Rückkehr von Marcel Seegert zum SV Waldhof gibt es schon seit Monaten Gerüchte. Die Wahrscheinlichkeit, dass der 24-jährige Mannheimer beim Zweitligisten noch glücklich wird, nimmt stark ab. Neun Spiele in der vergangenen und zwei in der laufende Runde sind die bescheidene Bilanz des Abwehrspielers. Vom SV Waldhof würde noch keine Anfrage vorliegen. Am Freitag und Samstag werden sich die Verantwortlichen der beiden Vereine in der Ketscher Neurotthalle beim SparkassenCup begegnen. Seegert könnte ein Thema sein.

Wenn die Mannschaft am Donnerstag aus dem kurzen Weihnachtsurlaub zurückerwartet wird, soll auch Tim Knipping wieder dabei sein. Der 26-jährige Innenverteidiger, der im Mai einen Unterschenkelbruch erlitten hatte und dessen Comeback sich wegen einer Knieverletzung verschob, wird im Gegensatz zu Tim Kister und Nejmeddin Daghfous zwei Tage nach dem SparkassenCup mit ins Trainingslager in die Türkei fliegen. Mit den beiden Routiniers ist nach Fußbruch und Kreuzbandriss frühestens im Februar zu rechnen.

Dabei geht es für den SV Sandhausen gleich knackig los. Nach dem Restrückrunden-Auftakt am 30. Januar beim Hamburger SV - 32.000 Karten von 57.000 verfügbaren sind bereits verkauft - folgen die Auswärtsspiele bei den Aufstiegs-Anwärtern Union Berlin (9. Februar) und 1. FC Köln (23. Februar). Zum ersten Heimspiel im neuen Jahr kommt am Sonntag, 3.Februar, um 13.30 Uhr, der VfL Bochum an den Hardtwald.

Schork ist trotz der prekären Lage zuversichtlich, dass es für den SV Sandhausen ein achtes Jahr in der Zweiten Liga geben wird. Der Sportchef begründet seinen Optimismus: "Unser Kader hat Qualität, der Teamspirit hat nicht gelitten und irgendwann wird das Glück zurückkehren, das uns im letzten Jahr gefehlt hat."