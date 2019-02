Von Claus Weber

Sandhausen. Nachdem Uwe Koschinat auf dem Podium Platz genommen hat, rutscht er kurz nach links und rechts, setzt ein Grinsen auf und meint dann spitzbübisch: "Ja, das ist der Trainerstuhl, der wackelt."

Der Sandhäuser Coach hat seinen Humor noch nicht verloren. Überhaupt scheint die Stimmung am Hardtwald vor dem schweren Auswärtsspiel am Samstag (13 Uhr, Sky) beim 1. FC Köln besser zu sein als der Tabellenplatz. Durch das 1:1 im Heimspiel gegen Darmstadt und die gleichzeitigen Siege der direkten Konkurrenten Ingolstadt, Aue und Magdeburg sind die Kurpfälzer auf den vorletzten Rang abgerutscht, der Rückstand zum rettenden Ufer ist auf vier Punkte angewachsen. Der Trainer muss wohl trotzdem nicht um seinen Arbeitsplatz fürchten. Präsident Jürgen Machmeier hat ihm erst vor einer Woche eine Job-Garantie ausgestellt - die notfalls auch für die Dritte Liga gilt.

Mit dem Abstieg will sich Koschinat aber gar nicht beschäftigen. Der Trainer ist überzeugt, Sandhausen in der Klasse halten zu können. "Die letzten Spiele haben mir Mut gemacht", sagt er, "wir haben vor allem in den Heimspielen ein hohes Maß an Stabilität erreicht." Umso ärgerlicher, dass der Darmstädter Gegentreffer am vergangenen Freitag aus einer Schwalbe und einem unberechtigten Elfmeter resultierte. "Ich habe selten eine Mannschaft erlebt, die so viel Wut in die Kabine geschleppt hat", verrät Koschinat. Die Reaktion zeige, dass die Identifikation mit dem Verein stimme, dass Wille und Leidenschaft groß seien.

Und schließlich müsse man berücksichtigen, dass Sandhausen bereits beim HSV und in Berlin gespielt habe. "Wir haben ein Hammer-Auftaktprogramm", erklärt Koschinat, "nächste Woche haben wir die drei Großen hinter uns, das steht den anderen noch bevor."

Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln hat durch die überraschende 2:3-Pleite in Paderborn den direkten Aufstiegsplatz eingebüßt, ist auf Platz drei zurückgefallen, die Nachholpartie in Aue steht allerdings noch aus. Es war schon die dritte Niederlage im vierten Spiel seit der Winterpause. Dass Sandhausen auf einen verunsicherten Gegner trifft, glaubt Uwe Koschinat nicht. Er rechnet mit einem topmotivierten Team: "Die Kölner haben gegen uns was gutzumachen."

Der Respekt vor dem Aufstiegsanwärter ist groß. "Die haben einen Erstliga-Kader", sagt der SVS-Trainer, "alles ist auf den Wiederaufstieg ausgerichtet." Mit 23 Treffern führt Simon Terodde die Zweitliga-Torjägerliste mit riesigem Vorsprung an. Der Kolumbianer Jhon Cordoba hat schon elfmal getroffen. Und nun ist auch noch der Ex-Hoffenheimer Anthony Modeste aus China zurückgekehrt. Uwe Koschinat will sich trotzdem nicht nur mit seiner Mannschaft hinten reinstellen. "Aus dem Hamburg-Spiel haben wir gelernt, dass es verkehrt wäre, den Bus vor dem eigenen Strafraum zu parken", meint er.

Ausgerechnet Sandhausens bester Torjäger droht auszufallen. Fabian Schleusener (9 Treffer) hat einen grippalen Infekt. "Wir hoffen, dass seine Genesung schnell voranschreitet", sagt Koschinat, der auf jeden Fall auf Max Jansen verzichten muss, während Erik Zenga nach seinem Daumenbruch wieder zur Verfügung steht.

So könnte Sandhausen spielen: Schuhen - Diekmeier, Verlaat, Knipping, Dieckmann - Linsmayer, Karl - Gislason, Förster, Behrens - Wooten.