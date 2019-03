Sandhausen. (dpa-lsw) Tim Knipping kann wieder lachen, auch wenn es eine ganze Weile gebraucht hat. "Ich weiß meinen Beruf zu schätzen und bin einfach glücklich, wieder auf dem Platz stehen zu dürfen", sagt der Innenverteidiger des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen. Nicht nur ihm tut das nach einer langen Leidenszeit gut, auch dem ganzen Team der Kurpfälzer, ist es doch im rauen Abstiegskampf auf Spieler mit einer robusten Mentalität angewiesen. Genau die nämlich hat Knipping - nicht nur auf dem Platz.

Dass er dort wieder mitwirken kann, ist nicht selbstverständlich. Das zeigt ein Blick auf seinen linken Unterschenkel. Dort ist eine 37 Zentimeter lange Narbe. Sie wird den 26-Jährigen immer an den 6. Mai 2018 erinnern.

Im letzten Heimspiel der Vorsaison brach er sich in der Nachspielzeit ohne Fremdeinwirkung das Schienbein. Als der 1. FC Nürnberg den Bundesliga-Aufstieg feierte, wurde Knipping mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seitdem hat er acht Schienbein-Operationen hinter sich, zwischenzeitlich drohte ihm sogar die Amputation des Unterschenkels. Dass er sich im November auch noch einen Innenbandriss im rechten Knie zuzog, ist da fast eine Randnotiz.

Als nach dem ersten Eingriff die Wirkung der Schmerzmittel nachließ, spürte er einen unerträglichen Druck im operierten Bein. Es folgte eine Notoperation. Doch es kam noch schlimmer: Knipping wachte mit einem aufgespaltenen Unterschenkel auf. "Als ich das gesehen habe, war ich geschockt», erklärt er. «Aber dank meines Umfelds konnte ich den Schalter umlegen." So fand er seinen Lebensmut schnell wieder. Über ein Karriereende hat der "Krieger der Defensive", wie ihn SVS-Geschäftsführer Otmar Schork getauft hat, nie nachgedacht.

Sein Comeback gab Knipping Ende Januar im Spiel beim Hamburger SV - knapp neun Monate nach dem Nürnberg-Spiel. Seit seiner Genesung stand er immer in der Startelf. Angst verspürt er nicht, wenn er in der rauen Zweiten Liga wieder in die Zweikämpfe geht. "Sonst dürfte ich nicht mehr spielen." Und gleich im zweiten Spiel zu Hause gegen den VfL Bochum (3:0) traf er zum 1:0. Knippings Vertrag in Sandhausen läuft am Saisonende aus, der Verein würde ihn gerne verlängern. "Der Ausgang der Verhandlungen ist vom Klassenerhalt abhängig. Wir werden sehen, ob seine Zukunft beim SVS liegt", sagt Schork.

Auch Abwehrkollege Tim Kister war lange verletzt. Die Folge: Der SVS konnte die Ausfälle nicht kompensieren und steht vor dem Spiel gegen den FC Erzgebirge Aue am Samstag (13.00 Uhr/Sky) auf einem direkten Abstiegsplatz. Vergangene Saison kassierte der Club 33 Gegentore, aktuell sind es schon 35 nach 23 Partien. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang, sogar fünf zu Platz 15.

Ausgerechnet jetzt, wo sich beide Akteure wieder einen Stammplatz erarbeitet hatten, verletzte sich Kister erneut. "Ich weiß nicht, was wir verbrochen haben. Wir werden uns aber zusammenraufen und die Liga halten", erklärt Knipping zuversichtlich. Er selbst sieht sich noch nicht wieder bei 100 Prozent Leistungsfähigkeit, Uwe Koschinat baut dennoch auf ihn. "Er hilft uns nicht nur aufgrund seiner Qualität und seiner Erfahrung", sagt der Trainer. "Er ist ein Mentalitätsspieler, der die Mannschaft mitreißen kann. Er weiß, wie man die Klasse hält."