Sandhausen. (ber) Die Zweitligaprofis des SV Sandhausen haben eine kurze Winterpause. Am 3. Januar kommt die Mannschaft wieder zusammen, um sich auf das Hallenturnier um den SparkassenCup am 4. und 5. Januar in Ketsch vorzubereiten.

Das Trainingslager findet vom 7. bis 14. Januar im türkischen Lara statt. Dort trifft die Mannschaft am 10. Januar um 15 Uhr auf den türkischen Erstligisten Antalyaspor und am 13. Januar zur gleichen Zeit auf den Drittligisten Hansa Rostock. Das erste Vorbereitungsspiel nach dem Trainingslager findet am 19. Januar um 14 Uhr gegen den Regionalligisten 1. FC Saarbrücken statt. Lässt es das Wetter zu, wird im Saarland gespielt, ansonsten am Hardtwald. Generalprobe vor dem Start in die Restrunde (30. Januar, 20.30 Uhr, beim HSV) wird das Testspiel am 22. Januar (15 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth sein.