Kaiserslautern. (dpa/lsw) Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat sein Testspiel beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern deutlich mit 0:3 (0:0) verloren. Im Fritz-Walter-Stadion brachte Kapitän Carlo Sickinger die Pfälzer am Samstag in der 58. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung, die Marius Kleinsorge mit einem Doppelpack (79./80.) ausbaute.

Für beide Teams steht am 13. September das erste Pflichtspiel der neuen Saison in der 1. Runde des DFB-Pokals auf dem Programm. Kaiserslautern empfängt den Zweitligisten Jahn Regensburg, Sandhausen muss beim Regionalligisten TSV Steinbach antreten. Eine Woche steigt der Zweitliga-Auftakt mit einem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98, das der SVS vor 460 Zuschauern bestreiten will. "Wir hoffen mit diesem ersten Schritt der Politik zeigen zu können, dass wir unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen Spiele mit Zuschauern durchführen können", sagte Präsident Jürgen Machmeier.

Update: Samstag, 5. September 2020, 21.48 Uhr

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Corona greift wieder in den Terminplan der Fußballer ein. Das für Freitagabend vorgesehene Testspiel des SV Sandhausen gegen den SV Wehen Wiesbaden musste kurzfristig abgesagt werden. Beim Zweitliga-Absteiger waren zwei Profis positiv getestet worden. Stattdessen vereinbarten die Sandhäuser für Sonntag (16.15 Uhr) ein Vorbereitungsspiel beim Bundesligisten SC Freiburg. Bereits am Samstag (13.30 Uhr) tritt der Kurpfälzer Zweitligist beim 1. FC Kaiserslautern an.

Das Spiel gegen Wehen hätte wie schon zuvor der Test gegen Nancy ohne Zuschauer stattgefunden. Das ärgert die Fans. Während auf den Amateur-Plätzen wieder bis zu 450 Besucher dabei sein dürfen, hat der Zweitligist seine bisherigen Heimspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestritten. "Im Abstiegskampf hat man uns gebraucht", sagt Jörg Lawrenz (F: privat), "wir haben das Gefühl, dass sich der Verein nicht ausreichend engagiert, um auch normalen Fans wieder den Stadionbesuch zu ermöglichen."

Man wisse, so das Mitglied im besonders rührigen und kreativen Fanklub "Der Ligazwerg", dass die Umsetzung eines Hygiene-Konzepts mit erheblichem Aufwand verbunden sei. "Deshalb wären wir sogar bereit, einen besonderen Eintrittspreis zu bezahlen."

Kein Verständnis hat der 45-jährige Lehrer aus Sandhausen auch dafür, dass bei der Heimspiel-Premiere der Oberliga-Mannschaft Zuschauer außen vor bleiben mussten. Im Gegensatz zum darauf folgenden Derby beim FC-Astoria Walldorf, das vor Publikum stattfand. Das Fazit von Jörg Lawrenz: "Wir sind ein Fußballverein und keine Schraubenfabrik. Wir leben von und in der Öffentlichkeit."

Jürgen Machmeier sagt, dass er Verständnis für die Fans habe. Doch wegen ein, zwei Testspielen ein Hygiene-Konzept zu erarbeiten, sei zu kostspielig gewesen. Bei den Oberligaspielen müsse man besondere Vorsicht walten lassen. "Denn zwischen unserer U23 und unserem Profi-Team findet ein Austausch statt", mahnt der Präsident.

Wie der Nachbar Karlsruher SC plant auch der SV Sandhausen in den Heimspielen im September rund 460 Zuschauer Einlass zu gewähren. Doch, schlechte Nachricht für die Fans: "Wir werden die Karten in erster Linie an unsere Sponsoren geben, die uns in der Corona-Krise die Treue gehalten haben", teilte Jürgen Machmeier mit, "das haben wir auch mit dem Fan-Ausschuss so besprochen."

Der Präsident weiter: "Wir haben mit dem Gesundheitsamt ein Hygiene-Konzept erstellt, das sogar 3000 Zuschauern den Zutritt ermöglichen würde. Jetzt ist die Politik dran, grünes Licht zu geben."

Update: Freitag, 4. September 2020, 19.55 Uhr