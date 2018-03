Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Am gestrigen Donnerstag war Welt-Komplimente-Tag. Das passte. Denn Gerhard Kleppinger wurde 60. "Er hat viel erreicht und ist dabei bescheiden geblieben. Ich rede gerne mit ihm über Fußball. Er verbreitet eine positive Stimmung", lobte Chef-Coach Kenan Kocak seinen engsten Mitarbeiter.

Der Co-Trainer des SV Sandhausen kann außer auf 254 Einsätzen in der Zweiten Liga auf 287 Bundesliga-Spiele zurückblicken. Vor 30 Jahren machte er sich auf Schalke unsterblich, als er mit zwei Toren ein Derby gegen Dortmund umbog. "Danach war in den nächsten vier Wochen alles umsonst für mich", scherzt "Kleppo". Was viele nicht wissen. Zuhause in Ober-Ramstadt hat der Jubilar eine Bronze-Medaille aufbewahrt. Gewonnen hat er sie bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul an der Seite von Jürgen Klinsmann und Fritz Walter.

Beschenkt wurde er bei der Pressekonferenz vor dem morgigen Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue (Beginn: 13 Uhr/direkt in Sky) mit einem Trikot mit der Nummer 60. Außerdem gab es die kaum verschlüsselte Zusage, dass es für den Haudegen, der seit sechs Jahren am Hardtwald ist, über die Saison hinaus weitergeht. Otmar Schork meint: ."Es spricht nichts dagegen."

Zu einem anderen Thema konnte sich Schork leider nicht mehr äußern. Denn da war der Geschäftsführer - die Geschäfte - schon weg. Denn auf dem gefrorenen Kunstrasenplatz hat sich Tim Kister einen Bruch des Mittelfußknochen zugezogen. Der 31-jährige Abwehrspieler fällt für den Rest der Saison aus.

Für die schwere Verletzung macht Kenan Kocak auch die unzureichenden Trainings-Bedingungen am Hardtwald verantwortlich. Es gibt keine Rasenheizung. Deshalb ist das Verletzungs-Risiko erhöht. Bessere Arbeits-Bedingungen hatte der Trainer schon bei der Vertrags-Verlängerung angemahnt.

"Ich zolle der Mannschaft großen Respekt, dass sie sich trotzdem derart bravourös schlägt", ging Kocaks nächstes Lob am Welt-Komplimente-Tag an die Profis. Kein anderer Zweitligist wurde derart gebeutelt wie der SV Sandhausen. Kisters Verletzung ist bereits der siebte Knochenbruch in dieser Saison. Vor ihm hat es Robert Herrmann (Fuß), Marcel Seegert (Augenhöhle), Stefan Kulovits (Arm), Ken Gipson (Wade), Damian Roßbach und Philipp Klingmann - sie erlitten Schädelbrüche - erwischt.

Erstaunlich, wie gut der SV Sandhausen bisher die zahlreichen Ausfälle verkraftet. Allerdings ist mit Kister nach Philipp Klingmann nun bereits die zweite Säule der besten Abwehr der Zweiten Liga weggebrochen. Anders sieht es im offensiven Bereich aus. Zwar hat Kocak viele Optionen, doch es fallen entschieden zu wenige Tore. Erst drei sind es in diesem Jahr und die erzielten mit Philipp Förster (2) und Denis Linsmayer zwei Spieler, die nicht an vorderster Front sind.

Es grenzt an ein Wunder, dass die Kurpfälzer bei zwei Punkten Rückstand weiter auf Tuchfühlung mit dem Relegationsplatz sind. Das freilich ist auch der verrückten Situation in der Liga geschuldet. Holstein Kiel hat elfmal nicht gewonnen und steht trotzdem noch auf dem dritten Platz. Mit nur 37 Punkten - das ist Minusrekord. Außer Kiel und Sandhausen dürfen sich acht (!) weitere Klubs noch Hoffnungen auf die Bundesliga machen. Sie müssen aber auch gleichzeitig die Abstiegsplätze im Auge behalten.

Leicht wird es für den SV Sandhausen am Samstag nicht im Duell Kleinster gegen Zweitkleinster. Der FC Ezgebirge Aue hat seine letzten drei Spiele nicht verloren, viel Erfahrung im Abstiegskampf und mit Martin Männel einen überragenden Torwart. Erfreulich: Neben dem genesenen Kapitän Nejmeddin Daghfous kehrt nach seiner Gelbsperre auch Leart Paqarada zurück.

Am Welt-Komplimente-Tag hat Kenan Kocak das Schlusswort. Der Cheftrainer sagt: "Würde mir einer sagen, dass ich mit 60 noch so fit wie Kleppo bin, ich würde sofort unterschreiben."