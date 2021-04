Von Claus Weber

Sandhausen. Weil vier Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, befindet sich der SV Sandhausen bis 18. April in Quarantäne. Was das für den Tabellenvorletzten der 2. Fußball-Bundesliga bedeutet, darüber sprachen wir mit dem Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca.

Mikayil Kabaca, zunächst einmal: Wie geht es den vier Infizierten?

Es hat jeden erwischt, sie zeigen alle Symptome, beispielsweise heftige Kopf- und Gliederschmerzen.

Gab es weitere Fälle?

Aktuell haben wir vier Fälle, wir testen natürlich weiter und hoffen, dass keine weiteren Spieler mehr dazu kommen.

Wie geht die Mannschaft mental mit der Situation um? Gibt es beispielsweise eine sportpsychologische Betreuung?

Nein, das machen unsere Trainer. Corona ist jetzt nichts mehr ganz Neues, mit der Gefahr leben wir jetzt über ein Jahr. Die Spieler wissen, damit umzugehen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Sie wissen, dass es nach der Quarantäne Schlag auf Schlag weitergehen wird.

Was bedeutet die Zwangspause für den Abstiegskampf?

Förderlich ist sie ganz bestimmt nicht. Wir wissen, dass Mannschaften, die in Quarantäne waren, danach oft nicht die besten Ergebnisse erzielt haben. Aber wir müssen das so annehmen wie es ist.

Wie wird derzeit trainiert?

Über Videokonferenzen wird täglich trainiert. Unser Partner Pfitzenmeier hat uns binnen eines Tages mit Spinning-Rädern und Hanteln versorgt. Alle ziehen sehr gut mit.

Macht es Sinn, zwei Tage nach Ablauf der Quarantäne nach Kiel zu fahren und dort gleich zu spielen? Oder gibt es wegen der Terminenge gar keine andere Möglichkeit?

Da stehen wir im Austausch mit der Deutschen Fußball Liga. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, zumal es in Kiel ja auch einen erneuten Corona-Fall gegeben hat und etliche Spieler in Quarantäne sind.

Welche Termine sind denn überhaupt noch möglich?

Wahrscheinlich wird die DFL das bislang spielfreie erste Mai-Wochenende mit Spielen füllen. Dazu wird es englische Wochen geben.

Wie steht der SV Sandhausen zu der Idee eines Quarantäne-Trainingslagers?

Diese Entscheidung trifft die DFL. Selbst wenn sie es nicht vorgeben würde, würden wir es für uns prüfen. Allerdings haben wir erst einmal andere Probleme. Die Spieler müssen wieder fit werden, denn ihre Gesundheit steht an erster Stelle.

Auch der Karlsruher SC ist in Quarantäne. Hat man mit dem badischen Nachbarn gesprochen, um beispielsweise auf eine Verlängerung der Saison zu drängen oder wegen Wettbewerbsverzerrung zu klagen?

So weit will ich gar nicht gehen. Aber wir sind im Austausch mit der DFL und dem Karlsruher SC.

Ein anderes Thema zum Schluss: Gerüchte besagen, Sandhausen sei an Stürmer Enis Bytyqi vom Regionalligisten TSG Steinbach interessiert …

Dazu kann ich gar nichts sagen. Natürlich haben wir neue Spieler auf unserer Liste. Was wir letztendlich tun, ist aber auch davon abhängig, in welcher Liga wir in der nächsten Saison spielen werden.