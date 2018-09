Sandhausen. (dpa/lsw) Trainer Kenan Kocak vom SV Sandhausen kann im Zweitliga-Spiel gegen den 1. FC Köln wieder auf Felix Müller zurückgreifen. Der Linksaußen hatte zuletzt wegen Oberschenkelproblemen ausgesetzt. Der Einsatz von Abwehrspieler Markus Karl im Heimspiel der noch sieglosen Nordbadener am Freitag (18.30 Uhr) ist dagegen nach einem Schlag aufs Schienbein fraglich.

Trotz des vorletzten Tabellenplatzes und erst zwei Punkten aus fünf Spielen traut sich Sandhausen gegen den Aufstiegsmitfavoriten eine Überraschung zu. Köln belegt momentan den vierten Platz.

Der Blick auf die Tabelle macht dem SVS sogar Mut, denn in den ersten fünf Partien ist er auf Teams gestoßen, die unter den ersten Sechs stehen. "In keinem Spiel waren wir chancenlos", sagte Torwart Niklas Lomb am Mittwoch. Zuletzt war der SVS gegen den 1. FC Union Berlin (0:0) und beim SV Darmstadt 98 (1:1) nah dran am ersten Sieg.

Der SV Sandhausen rechnet gegen den Bundesliga-Absteiger mit einer der besten Kulissen seiner Vereinsgeschichte. Bislang wurden 11.500 Tickets abgesetzt, rund 12.000 Zuschauern werden erwartet