Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Es war ein trauriger Umzug, der sich gestern Nachmittag gegen halb fünf über den Rasen bewegte. Müde Männer zogen ein Transparent hinter sich her: "Wir danken unseren Fans."

Eine nette Geste, doch lieber wäre den Anhängern des SV Sandhausen ein Sieg im letzten Heimspiel gewesen. Stattdessen gab es gegen den Tabellenletzten und Absteiger Dynamo Dresden ein 0:1.

Einmal mehr bestätigte sich der Verdacht, dass die Sandhäuser nur so viel zu tun bereit sind, wie sie unbedingt müssen. Oder, um im Bild des Dorfvereins zu bleiben: Ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Den Klassenerhalt hatte man seit Mittwoch trotz eines 1:5 beim VfB Stuttgart sicher.

Uwe Koschinat machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. "Ich bin wütend", sagte der Trainer. "Die letzte Entschlossenheit, der unbedingte Wille, ein Tor zu machen, die Entscheidung zu erzwingen, haben gefehlt."

Das soll Konsequenzen haben. Jürgen Machmeier kündigte an, dass man die Erkenntnis aus dem Spiel in die Planung für die kommende Runde einfließen lassen werde. "Wir stellen alle auf den Prüfstand. Das gilt auch für Profis, die noch einen Vertrag haben", erklärte der Präsident gegenüber der RNZ.

🗣️ Mikayil #Kabaca: "Wir wollten eigentlich noch mal einen draufsetzen, nachdem wir frühzeitig den Klassenerhalt sichern konnten. Das ist uns bisher nicht gelungen."



Nicht mal annähernd konnte Aziz Bouhaddouz den zwölfmaligen Torschützen Kevin Behrens ersetzen. Der beste Stürmer war im Abschlusstraining umgeknickt, stand zwar auf dem Spielberichtsbogen, musste jedoch nach einem letzten Test passen. Koschinat befürchtet zurecht: "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr von Kevin abhängig werden." Einmal mehr verpufften auch die Bemühungen des eingewechselten Mario Engels. Es war bezeichnend, dass mit Tim Kister und Denis Linsmayer Defensivkräfte die besten Chancen hatten.

Nicht verbessert haben sich auch die Aussichten von Eric Zenga auf eine Vertrags-Verlängerung. Nach monatelanger Pause feierte der Mittelfeldspieler ein bemerkenswertes Comeback. Gerade mal acht Minuten im Spiel legte er sich zweimal mit dem Schiedsrichter an und wurde vom Platz gestellt. Die "absolute Dämlichkeit" (Koschinat) trug mit dazu bei, dass den Gastgeber wenigstens ein Punkt blieb. Er wäre aufgrund des Chancenplus verdient gewesen.

> Markus Kauczinski, Trainer von Dynamo Dresden: "Wir haben in den letzten Wochen – mit acht Spielen innerhalb von 19 Tagen – viel erdulden müssen. Meine Mannschaft hat noch mal alles rausgehauen, mit Leidenschaft gekämpft. Aber es ist immer schwierig, wenn man auf die Hilfe anderer angewiesen ist." > Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen: "Es war nicht so, dass meine Jungs nicht gewollt hätten. Aber im Profifußball entscheiden Ergebnisse." > Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen: "Ich bin enttäuscht. Aber noch haben wir die Möglichkeit, uns mit einem Sieg in Hamburg vom zwölften auf den zehnten Rang zu verbessern. Unser Ziel, ein einstelliger Platz und damit die beste Platzierung in unserer Zweitliga-Geschichte, haben wir verfehlt. > Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS: "Hatte gedacht, dass unsere Jungs hungrig sind und sich mit einem Sieg verabschieden wollen. In der zweiten Halbzeit war es zu wenig. Die Enttäuschung ist riesengroß." > Tim Kister, SVS-Innenverteidiger: "Wir haben gute Konter gespielt, sie aber nicht zu Ende gebracht. Und dann kriegen wir so ein bescheuertes Tor. Ein Wahnsinn." wob

Auch weil die Defensive ordentlich arbeitete und zwei den Finger streckten, bei denen die Zeichen auf Abschied stehen. Roman Hauk gelang ein beeindruckendes Zweitliga-Debüt. Sein neuer Verein, der Regionalligist FC-Astoria Walldorf, kann sich freuen. Jesper Verlaat war beim erst zweiten Saisonspiel der beste Sandhäuser. Koschinat: "Er hat mich abgestraft. Denn ich habe mich oft gegen ihn entschieden."

Mit Zengas Platzverweis war die Überzahl weg, die zuvor durch die rote Karte für Chris Löwe entstanden war (72.), die der Hausherr aber auch nicht nutzen konnte. Stattdessen machte Marco Hartmann mit dem späten Siegtor (90.) die Sachsen glücklich. Allerdings nur für zehn Sekunden. Dann glückte Karlsruhe beim 3:3 gegen Bielefeld der Ausgleich.

Markus Kauczinski mag es als Ironie des Schicksals empfunden haben, denn der 50-jährige Fußballlehrer hatte seine beste Zeit beim KSC. Nun ist er bereits zum (Wieder)-Aufbau Ost und will wiederholen, was ihm vor acht Jahren in Karlsruhe gelungen ist: Die Rückkehr in die Zweite Liga.

Sandhausen: Fraisl - Verlaat, Kister, Nauber (55. Hauk) - Diekmeier, Frey (81. Zenga), Linsmayer, Paqarada - Biada (61. Engels) - Bouhaddouz (82. Halimi), Scheu (61. Pena Zauner).

Dresden: Broll - Kreuzer (61. Wahlqvist), Ballas, Nikolaou, Löwe - Marco Hartmann - Klingenburg (67. Ebert), Terrazzino - Königsdörffer (81. Atik), Makienok, Schmidt (67. Horvath).

Schiedsrichter: Kempter (Stockach); Tor: 0:1 Marco Hartmann (90.); Gelb-Rote Karte: Zenga wegen Meckerns (89.); Rote Karte: Löwe (Dresden) nach einer Tätlichkeit (72.).