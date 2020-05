Von Claus Weber

Sandhausen. Drei Punkte gibt es im Fußball für einen Sieg. Und dennoch darf man die Partie zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem SV Sandhausen am Dienstag (18.30 Uhr, Sky) getrost als "Sechs-Punkte-Spiel" bezeichnen. Der Ausdruck steht für eine besonders wichtige Begegnung zweier fast gleichstarker Mannschaften, die große Auswirkungen auf die Tabellensituation haben kann.

Mit einem Erfolg könnte Sandhausen den Vorsprung auf die Hessen auf fünf Punkte ausbauen – mit einer Niederlage erstmals in dieser Saison auf die Abstiegsplätze rutschen. "Das ist ein richtungsweisendes Spiel, die Wiesbadener könnten uns überholen", sagt SVS-Trainer Uwe Koschinat, "vor solchen Situationen standen wir in der Vergangenheit aber schon öfter."

Hoffnung schöpft der Trainer aus dem 0:0 am vergangenen Samstag gegen Jahn Regensburg. "Das war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung", sagt er. Zum ersten Mal seit 28. Oktober kassierten die Kurpfälzer kein Gegentor. Auch die anderen Spieldaten machen Mut. Sandhausen war zweikampfstärker und hatte mehr und die etwas besseren Chancen. "Die Mannschaft war sehr aktiv und körperlich fit", fühlt sich der Trainer in seiner Arbeit bestätigt, "und wir haben unser Schicksal selbst in der Hand."

Immerhin sind die Personalsorgen kleiner geworden. Aziz Bouhaddouz geht’s wieder besser. "Er kann dabei sein", kündigt Koschinat an. Gegen Regensburg wurde der zweitbeste Torschütze wegen Schmerzen in der Achillessehne geschont – und sehr vermisst. Vorne war Kevin Behrens fast auf sich allein gestellt. "Ein zweiter Torjäger, der auf Flanken lauert, hätte uns gut getan", klagt Koschinat.

Bouhaddouz kehrt zurück

Und auch Dennis Diekmeier steht nach seiner Rot-Sperre zur Verfügung. Der Kapitän und Anführer der Mannschaft wurde durch Philipp Klingmann allerdings so gut ersetzt, dass der Trainer eine Mitwirkung beider Rechtsverteidiger in den kommenden Partien nicht ausschließen will. Denn: Klingmann strahlt im Gegensatz zu dem langjährigen Hamburger Erstliga-Profi Torgefahr aus. Gegen Regensburg hatte er zwei gute Möglichkeiten. "Er hat ein Gespür für solche Situationen", lobt Koschinat. Vielleicht taucht der 32-jährige Mönchzeller heute auf der rechten Außenbahn auf.

Dann allerdings müsste der Coach auf einen fünften Verteidiger – wie zuletzt gegen Regensburg – verzichten. Das kann gefährlich werden, weil Wiesbaden mit Manuel Schäffler über "eine extreme Waffe" verfügt (so Koschinat). Der 31-jährige Angreifer hat die Hessen nicht nur zurück in die Zweite Liga geschossen, sondern rangiert in der Torjägerliste mit 16 Treffern an zweiter Stelle. "Er ist der absolute Leader im Team", warnt Koschinat, "auf ihn müssen wir achten."

Nicht nur der Respekt vor Schäffler ist groß. Auch die jüngsten Leistungen des Aufsteigers haben Koschinat imponiert. Wiesbaden hat den VfB Stuttgart zweimal geschlagen, in Osnabrück 6:2 gewonnen, bei Spitzenreiter Bielefeld erst in der Schlussphase 0:1 verloren. "Die Mannschaft ist in der Zweiten Liga konkurrenzfähig, hat zuletzt Fahrt aufgenommen", warnt der SVS-Coach.

Stark ist der SVWW vor allem auf fremden Plätzen, liegt in der Auswärtstabelle mit 15 Punkten auf Platz sieben. Allerdings: In der Heimtabelle sind die Hessen mit nur 13 Punkten Letzter.

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl – Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada – Klingmann, Linsmayer, Taffertshofer – Biada – Bouhaddouz, Behrens.

Update: Montag, 25. Mai 2020, 17.04 Uhr

