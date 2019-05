Sandhausen. (wob) Ende Januar beim 1:3 beim Hamburger SV wurde Stefan Kulovits kurz vor Schluss ausgewechselt. Es war - nach sechs Jahren - ein unspektakulärer Abschied für den Kapitän des SV Sandhausen, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft. Denn spielen wird der 36-jährige Wiener wegen eines Wadenbeinbruchs im Training nicht mehr für den Zweitligisten. Doch die RNZ erfuhr: "Kulo" soll dem Verein erhalten bleiben. "Wir führen Gespräche", verriet Trainer Uwe Koschinat, "viel wird davon abhängen, ob wir in der Klasse bleiben."

Kulovits, der in dieser Saison nur sechsmal zum Einsatz kam, macht sich schon jetzt nützlich. Als mit Andreas Schiler, Yves Borie, Marc-Louis Lehr und Nico Najda vier Nachwuchsspieler bei den Profis trainierten, nahm sie der erfahrene Kollege an die Hand. Vor dem Spiel in Magdeburg richtete er einen flammenden Appell an die Mannschaft. Sandhausen gewann mit 1:0 und startete eine Serie von sieben Spielen ohne Niederlage. Sie steht am Samstag (13 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim auf dem Prüfstand.

Kulovits wird beim Angstgegner seine Jungs moralisch unterstützen. Der Wadenbeinbruch vor drei Wochen war Knochenbruch Nummer 14 seiner Karriere, drei davon erlitt er in Sandhausen.

Bei Rapid Wien, wo er elf Jahre unter Vertrag stand, verpasste ihm der österreichische Rekord-Nationalspieler Andreas Herzog den Spitznamen Kampfgelse. In Sandhausen, bestritt er 127 Zweitliga-Spiele. Typisch "Kulo": Beim 1:0 in Würzburg vor zwei Jahren, mit dem am letzten Spieltag der Abstieg abgewendet wurde, traf ihn ein Schuss seines jetzigen Mitspielers Nejmeddin Daghfous am Kopf. Kulovits ging bewusstlos zu Boden. Als er wieder zu sich kam, mussten ihn Betreuer daran hindern, zurück aufs Spielfeld zu gehen.

Unerschrockenheit und Willensstärke wussten schon Alois Schwartz und Kenan Kocak zu schätzen. Nachfolger Uwe Koschinat meint: "Kulo ist reflektiert, kann positiv beeinflussen." Der Profi selbst sagt über sich: "Ich war nie ein unguter Bursch."