Von Wolfgang Brück

Eppelheim. Ohne Jürgen Machmeier wäre der SV Sandhausen nicht dort, wo er ist: In der 2. Fußball-Bundesliga - und das bereits im siebten Jahr. Der 57 Jahre alte Multi-Unternehmer hat in seinen Heimatverein viel Geld und Herzblut investiert. Doch möglicherweise wird der Präsident am Samstag zum ersten Mal in seinem Leben nicht mit voller Überzeugung hinter seinem Klub stehen.

Denn beim Gegner und Gastgeber, der Spielgemeinschaft ASV/DJK Eppelheim, spielt einer mit, der auch auf den Namen Machmeier hört. Dominik Machmeier gibt am Samstag (Beginn: 17 Uhr) sein Debüt beim Landesligisten - ausgerechnet gegen den Verein seines Vaters.

Der Junior, 22 Jahre alt, arbeitet im Familien-Unternehmen. Er steht kurz vor dem Abschluss seines Studiums der Immobilienwirtschaft. Bisher gehörte der talentierte Torwart dem Profi-Kader des Zweitligisten an, bestritt in der Oberliga-Mannschaft 15 Saison-Spiele. "In unserer Branche gibt es keinen Feierabend. Der Aufwand wurde zu groß", erklärt Jürgen Machmeier den Wechsel vom Hardtwald nach Eppelheim.

Dort freut man sich auf den namhaften Neuen. "Dominik hat mit den Profis trainiert, bringt also Erfahrung mit. Davon können auch unsere Torleute Mohamed Amine Bel Hadj und Nikolas Dawid profitieren", hofft Abteilungsleiter Achim Scharwatt. Auch Trainer Daniel Mingrone erwartet von der neuen Nummer eins Führungsqualitäten.

Neben Dominik Machmeier sollen zwei weitere starke Zugänge helfen, dass die Eppelheimer Erwartungen in Erfüllung gehen. Lucas Bauer kommt vom FC Bammental, Patrick Greulich vom Liga-Rivalen FV Brühl. In 28 Spielen hat der 28-jährige Angreifer 25 Tore erzielt.

Für Achim Scharwatt steht fest: "Die Mannschaft ist stark genug, um im Kampf um den Aufstieg mitzuspielen." Nichts von falscher Bescheidenheit hält auch Daniel Mingrone. Vor dem Spiel morgen gegen den Zweitligisten sieht der Trainer die Grenze des Erträglichen bei maximal fünf Gegentoren. Damit bleibt der frühere Super-Techniker deutlich unter der "Lex Entenmann". Der Trainer-Guru rechnete pro Klasse Unterschied zwei Tore. Demnach müsste der Zweitligist beim Siebtligisten mit 10:0 gewinnen.

Das Resultat wird ohnehin nur eine Nebenrolle spielen. Für die SpG ASV/DJK Eppelheim ging ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Aus der Sportanlage in der Herrmann-Witt-Straße wurde ein schmuckes Fußballstadion. Ohne Aschenbahn, mit Naturrasen und einer Tribüne, auf der 700 Zuschauer Platz haben. Ein Soccer-Spielfeld und ein Kunstrasenplatz sind auch dabei. Kostenpunkt: 1,1 Millionen Euro. Dazu gab es Eigenleistungen, die Scharwatt mit rund 50.000 Euro beziffert.

"Alle haben mitgeholfen", freut sich der Abteilungsleiter, "auch Daniel Mingrone und Timo Staffeldt haben Steine geschleppt." Der 34-jährige Ex-Profi des Karlsruher SC hat in der zurückliegenden Saison in 19 Spielen neun Tore erzielt. Derzeit macht die Schulter - hoffentlich nicht vom Steine schleppen - Probleme. Er wird gegen Sandhausen ebenso fehlen wie Patrick Marinkas und Manuel Kieser, auch sie sind noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Scharwatt geht davon aus, dass sie bis zum Beginn der Meisterschaftsrunde fit sind.

Vor Ort wird dagegen die Bürgermeisterin sein. Patricia Rebmann wird ebenso wie der erste Vorsitzende Heinz Schumacher und Henrik Westerberg von der Dietmar-Hopp-Stiftung die passenden Worte fürs große Ereignis finden. Es werden Trikots verlost und selbst nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Mario Hildenbrand ist noch nicht Schluss. Ab 19 Uhr stehen sich die Damen des ASV/DJK Eppelheim und US-Girls aus Maryland gegenüber.

Bereits heute (Beginn: 18 Uhr im Sportzentrum Nord in der Tiergartenstraße 126) steht für den SV Sandhausen beim ASC Neuenheim das erste von sechs oder sieben Testspielen auf dem Programm. Trainer Kenan Kocak will alle elf Neuzugänge spielen lassen und wie schon in den Vorjahren in der Halbzeit komplett durchwechseln.

Erst mal nicht zur Verfügung stehen Rekonvaleszent Tim Knipping und WM-Fahrer Rurik Gislason. Übrigens veröffentlicht die Deutsche Fußball-Liga heute den Spielplan für die am ersten August-Wochenende beginnende neue Zweitliga-Runde.

Heute, 18 Uhr, im Sportzentrum Nord: ASC Neuenheim - SV Sandhausen.

Samstag, 17 Uhr: SpG ASV/DJK Eppelheim - SV Sandhausen.